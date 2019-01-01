"شكرا لمساعدتكم في أزمة كورونا".. هؤلاء دعمتهم "جوجل"

مع بداية تفاقم أزمة كورونا المستجد حول العالم، وجلوس سكان العالم في منازلهم، ضمن إجراءات وقائية اتخذتها الدول من أجل مكافحة جائحة "كوفيد 19"، هناك العديد من الفئات التي تخاطر بحياتها لتوفير سبل العيش للسكان، وهم الذين حرصت شركة "جوجل" الأمريكية على شكرهم ودعمهم من خلال تغيير شعار محركها.

وترفع "جوجل" حاليا، شعار "شكرا لكل من يساعدوا في أزمة فيروس كورونا".

وعن الفئات التي دعمتهم شركة "جوجل" خلال الأيام الماضية، بتغيير شعار محرك بحثها الشهير لعلامة خاصة بهم، كالآتي:

- عمال التخزين والشحن والتوصيل "الدليفري"، وأصبح حرف الـ"G" له أرجل ويحمل في يده صندوق، وحرف الـ"e" يرتدي قبعة ويجلس داخل شاحنة لتوصيل الطلبات، في إشارة إلى المجهودات التي يبذلها عمال الشحن والتوصيل لخدمة السكان في ظل الحجر الصحي المفروض على الدول.

- العلماء والباحثون، وجاء الشعار الرسمي، لـ"جوجل"، بأيقونة أظهرت نموذجًا كاركاتيريًا معبرًا عن جهود العلماء حول العالم، حيث تمثلت الأيقون في "مكتب وكتاب ونظارة ورسم بياني بحثي وهيكل للكرة الأرضية"، وهو ما يعبر عن مباشرة المتخصصين وخبراء البحث حول العالم للتصدي لـ"كوفيد-19".

- رجال الشرطة وخدمات الطوارئ، وأصبح الشعار الرسمي لجوجل صورة معبرة عن جهود هؤلاء من خلال وضع "الكاب والكمامة"، حيث يقوما بارتدائها الآن أثناء مباشرة عملهم لمحاربة الفيروس.

- موظفو الحراسة والتعقيم والنظافة، وغير محرك "جوجل" صورة شعاره الرسمي ليصبح حرف الـ"G" بقدمين تعبيرا عن موظف الحراسة، ويبعث بقلب لحرف الـ"e" والذي أصبح على هيئة موظف نظافة ويرتدي "كابا" ويمسك بيده مقشة، فيما توجد بجانبه سلة مهملات.

- المزارعون، إذ قامت "جوجل" بتغيير شعار محرك بحثها الشهير، وأصبح حرف الـ"G" له أرجل ، وحرف الـ"e" يرتدي قبعة ويحمل في يده مزروعات، في إشارة إلى المجهودات التي يبذلها المزارعون من أجل توفير الاحتياجات الأساسية من الأغذية لسكان العالم.

- موظفو النقل، فقد غيرت "جوجل" شعار محرك بحثها الشهير، وأصبح حرف الـ"G" له أرجل، وحرف الـ"e" يرتدي قبعة ويجلس داخل حافلة، في إشارة إلى المجهودات التي يبذلها السائقون من أجل توفير الانتقالات اللازمة لجميع سكان العالم دون خوف أو ملل.

-عمال البقالة والسوبر ماركت، حيث وضعت "جوجل" مع حروف كلمتها، أشكال لمتاجر البقالة والسوبر ماركت، بجانب صورا تعبيرية من خضار وفاكهة وكاشير وحامل الطلبات.

- موظفو قطاع الغذاء، حيث توجه "جوجل" بالشكر لجميع الموظفين العاملين في قطاع الغذاء؛ مضيفا إلى شعاره الرسمي عبر صفحته الرئيسية، رمز تعبيري لطهي منتجات غذائية، وعليها رمز قلب متحرك.

- المدرسون وعاملو رعاية الأطفال، فقد أضاف "جوجل" إلى الشعار الرسمي سبورة، وحاسب آلى، وكتب، إضافة إلى نظارة لحرف "E".

- الأطباء والعاملون بالمجال الصحي، إذ قام جوجل بتغيير شكل حروف كلمته لتعبر عن الحب والشكر للأطباء والعاملين في القطاع الطبي وبمجرد الوقوف عليه تظهر عبارة الشكر "شكرا لجميع الأطباء والممرضين والعاملين فى المجال الطبي".