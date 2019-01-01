جوجل يحتفي بجهود موظفي خدمات الطوارئ في مواجهة كورونا

واصل محرك البحث الشهير "جوجل" دعمه المتواصل لجميع العاملين على مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مختلف مجالاتهم، نظرًا للجهود الكبيرة المبذولة من خلالهم للحد من تفشي الجائحة العالمية.

وقام محرك البحث جوجل، بتغيير الشعار الرسمي لصورة معبرة عن جهود رجال الشرطة وخدمات الطوارئ من خلال وضع "الكاب والكمامة"، حيث يقوما بارتدائها الآن أثناء مباشرة عملهم لمحاربة الفيروس، ومعلقًا: "شكرًا لجميع موظفي خدمات الطوارئ".

ويقوم رجال الشرطة بتطبيق الحجر الصحي وحظر التجوال في العديد من الدول التي قررت فرضه، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا.

وكان جوجل قد أشاد بجميع العاملين بمنظمة الصحة العاليمة في الآونة الأخيرة، حيث قام بتغيير الشعار حينها بأيقونة أظهرت صورة معبرة عن جهود العلماء حول العالم، حيث تمثلت في "مكتب وكتاب ونظارة ورسم بياني بحثي وهيكل للكرة الأرضية"، وهو ما يعبر عن مباشرة المتخصصين وخبراء البحث حول العالم للتصدي لـ"كوفيد-19".

والجدير بالذكر أن عدد مصابي كورونا حول العالم تخطى حاجز 1.4 مليون مصاب، وبلغ عدد الحالات المتعافية أكثر من 319 ألف حالة، بينما وصل عدد حالات الوفاة لأكثر من 87 ألف شخص.