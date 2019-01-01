بكتاب ونظارة.. "جوجل" يشيد بجهود العلماء في مواجهة كورونا

11:04 ص | الإثنين 06 أبريل 2020
جوجل

جوجل

كتب: منة الصياد

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في ظل التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، ومواجهة دول العالم له بكل الإمكانيات للوقاية من انتقال العدوى، دعم محرك البحث الشهير "جوجل"، صباح اليوم، جميع العاملين بمنظمة الصحة العالمية وكذلك الباحثين العلميين، لما يقدموه من جهود كبيرة لمواجهة الفيروس القاتل.

وجاء الشعار الرسمي، لـ"جوجل"، بأيقونة أظهرت نموذجًا كاركتيريًا معبرًا عن جهود العلماء حول العالم، حيث تمثلت الأيقون في "مكتب وكتاب ونظارة ورسم بياني بحثي وهيكل للكرة الأرضية"، وهو ما يعبر عن مباشرة المتخصصين وخبراء البحث حول العالم للتصدي لـ"كوفيد-19".

الظهور الأول لفيروس كورونا

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميًّا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، حالة الطوارئ الدولية لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقًا في عدة بلدان.

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