"خليك في البيت لحماية الحياة".. "جوجل" يدعو الناس للبقاء في منازلهم

05:28 م | الجمعة 03 أبريل 2020
جوجل

جوجل

كتب: لمياء محمود

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تزامنا مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها دول العالم حاليا من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد والسيطرة على انتشاره لمنع نزيف ضحاياه من الاستمرار، قرر محرك البحث الشهير "جوجل" تغيير صورة شعاره التقليدية من أجل حث الناس على أهمية التزام المنازل.

وغير محرك "جوجل"، صفحته الرئيسية إلى مقاطع موسيقية ومنزل وكتاب وتمارين رياضية، من أجل توعية الناس بأهمية التزام المنازل والأنشطة المختلفة التي يمكن ممارستها في العزل مثل القراءة والاستماع إلى الموسيقى أو تعلمها وعزفها، بالإضافة إلى إمكانية ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على اللياقة البدنية.

وعند الضغط على الشعار الجديد، يحول المحرك على الفور المستخدم إلى صفحة البحث بعنوان "كوفيد 19"، وعلى جانب الصفحة كتب باللون الأحمر "تنبيه بشأن فيروس كورونا"، وأسفله نظرة عامة على الأعراض والوقاية والعلاجات والإحصائيات. 

وعلى يسار الصفحة تعريف بالمرض وكيفية انتشاره وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مع تحديث بخريطة انتشار المرض في دول العالم وترتيبها.

وحمل شعار جوجل الجديد رسالة واحدة وهي "خليك في البيت لحماية الحياة".

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