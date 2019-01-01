جوجل تدعم اليوم فئة جديدة من الموظفين بسبب فيروس كورونا.. تعرف عليها

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، قررت شركة جوجل كل فترة دعم الموظفين من مختلف الأعمال الذين لهم دور مهم في هذه الأزمة.

و"بين المزارعين والأطباء والحراس والعلماء".. تدعم جوجل الموظفين من خلال تغيير شعار محركها الشهير، بأشكال خاصة بعمل أحدهم، وكان آخرهم البقالة والسوبر ماركت.

وضعت "جوجل" مع حروف كلمتها، أشكال لمتاجر البقالة والسوبر ماركت، حيث وضعت صورا تعبيرية من خضار وفاكهة وكاشير وحامل الطلبات.

ووجهت "جوجل" رسالة من خلال شعارها الجديد قائلة: "شكرا لجميع موظفي مجالات البقالة والسوبر ماركت"، لتستمر في دعمهم وسط انتشار جائحة كورونا بجميع أنحاء العالم.

وعند الضغط على كلمة "جوجل"، يحول المحرك على الفور المستخدم إلى صفحة عن أهم الأخبار الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للاطلاع عليها.