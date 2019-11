عطارد أمام الشمس والقمر الدموي والأزرق.. ظواهر فلكية نادرة تشهدها مصر

تستعد مصر غدا لظاهرة فلكية نادرة، وهي مرور كوكب عطارد أمام قرص الشمس ظاهرياً، والتي حدثت آخر مرة في عام 2016، وهذه ليست أولى الظواهر التي تشهدها مصر.

شهدت مصر من قبل عدة ظواهر فلكية مثيرة كان آخرها وقوع القمر بالقرب من كوكب زحل بحالة اقتران في 2 نوفمبر الجاري، وفيما يلي أبرز الظواهر الفلكية التي شهدتها مصر:

أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية في يونيو الماضي عن ظاهرة نادرة أمكن رؤيتها بالعين المجردة وهي اقتراب كوكب المشترى من الأرض، حيث ظهر في أقرب نقطه له من كوكبنا.

