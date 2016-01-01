عطارد أمام الشمس والقمر الدموي والأزرق.. ظواهر فلكية نادرة تشهدها مصر

تستعد مصر غدا لظاهرة فلكية نادرة، وهي مرور كوكب عطارد أمام قرص الشمس ظاهرياً، والتي حدثت آخر مرة في عام 2016، وهذه ليست أولى الظواهر التي تشهدها مصر.

شهدت مصر من قبل عدة ظواهر فلكية مثيرة كان آخرها وقوع القمر بالقرب من كوكب زحل بحالة اقتران في 2 نوفمبر الجاري، وفيما يلي أبرز الظواهر الفلكية التي شهدتها مصر:

كوكب المشترى المضيء

أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية في يونيو الماضي عن ظاهرة نادرة أمكن رؤيتها بالعين المجردة وهي اقتراب كوكب المشترى من الأرض، حيث ظهر في أقرب نقطه له من كوكبنا.

What's Up for June? Jupiter is up all night, while Mercury and Mars decide to get close, and the Moon reveals its tilted orbit. Downloadable video and transcript available at https://t.co/tPYUwcimlm pic.twitter.com/lPw2pIEyZ0 — NASA Solar System (@NASASolarSystem) ٣ يونيو ٢٠١٩

وأوضحت "ناسا" أن الكوكب الأحمر أضيء بالكامل بواسطة الشمس نظرا لوقوعه والشمس على خط واحد مع الأرض، ما جعله أكثر إشراقا في الليل في السماء.

القمر الأزرق

في ظاهرة لا تحدث إلا كل ثلاث سنوات، شهدت مصر والوطن العربي في شهر رمضان الماضي ظاهرة فلكية تعرف باسم "القمر الأزرق" أو "Full Flower Blue Moon".

وحدثت تلك الظاهرة تزامنا مع انتصاف شهر رمضان الذي يظهر فيه القمر بدرا، حيث ظهر القمر الكامل في السماء.

وتعود أصل التسمية إلى القبائل الأمريكية القديمة الأصلية، التي كانت أطلقت على القمر اسم قمر الزهرة الكامل "Full Flower Moon" لأنه يظهر في الربيع حين تبدأ الأزهار في التفتح.

خسوف القمر الجزئي

في يوليو الماضي، شهدت مصر ظاهرة الخسوف الجزئي بالعين المجردة، حيث تحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر بدرا في منتصف الشهر ويدخل منطقة شبة ظل الأرض.

ووصل القمر إلى ذروة خسوفه عندما حجب ظل الأرض 65% من قرص القمر، ما أتاح رؤيته بشكل مباشر وبالعين المجردة.

قمر الذئب الدموي

شهد العالم هذا العام ظاهرة نادرة الحدوث لن تتكرر سوى في عام 2037، عرفت باسم قمر الذئب الدموي الفائق، وتحدث هذه الظاهرة أثناء دورة خسوف القمر، التي بدأت في 25 أكتوبر عام 1874، وتسجل نهايتها في 26 يوليو عام 2325.

وبدأ القمر كبير الحجم في سماء الليل، مع مرور الأرض مباشرة بينه وبين الشمس، ليكون مدار القمر أقرب إلى كوكبنا من الحد الطبيعي، ونتج اللون الأحمر المخيف للقمر، الذي دام نحو 3 ساعات، عن ضوء الشمس المنتشر عبر الغلاف الجوي للأرض، قبل ارتداده عن سطح القمر أثناء فترة خسوفه.

مرور كوكب عطارد أمام الشمس

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن حدوث ظاهرة فلكية نادرة غداً الاثنين، وهي مرور كوكب عطارد أمام قرص الشمس ظاهرياً، وسيمر الكوكب في مصر والوطن العربي ومعظم أنحاء أفريقيا، وتبدأ الظاهرة في تمام الساعة 2:35 ظهراً بتوقيت القاهرة، وتستمر لمدة خمس ساعات ونصف تقريباً.