ظاهرة فلكية مثيرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.. الاثنين المقبل

09:19 ص | الخميس 06 يونيو 2019
كوكب المشترى - أرشيفية

كوكب المشترى - أرشيفية

كتب: وكالات

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لن يحتاج محبو الظواهر الفلكية المثيرة إلى شراء معدات خاصة لرؤية حدث فلكي هام يمكن رؤيته بالعين المجردة في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري. 

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" أن الاثنين المقبل، سيواجه كوكب المشتري الأرض، وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا، وتحدث هذه الظاهرة السنوية عندما يكون المشتري والشمس، على خط واحد مع الأرض، بحسب "سكاي نيوز".

وسيكون ذلك العملاق الغازي "المشتري" مضاءً بالكامل بواسطة الشمس، مما يجعله أكثر إشراقًا ليلاً في السماء، بحسب ما ذكر موقع شبكة "سي بي إس" نيوز الأمريكية، إلا أن رؤية الأقمار الأربعة الضخمة الخاصة بكوكب المشتري، الأضخم في المجموعة الشمسية، لن يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وسيتحتم على محبي مشاهدة هذه الظاهرة الفريدة استخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة لتأمين رؤية أوضح، بحسب ما أوضحت "ناسا". 

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