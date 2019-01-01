بالفيديو| "ظاهرة نادرة".. القمر الأزرق يضيء سماء الأرض في منتصف رمضان

يشهد كوكب الأرض، اليوم، ظاهرة فلكية ميزة ونادرة الحدوث وتعرف باسم "Full Flower Blue Moon" القمر الأزرق الكامل، وذلك بالتزامن مع قرب انتصاف شهر رمضان الذى يظهر فيه القمر بدرا، حيث ظهر القمر الكامل في السماء.

ويحمل اسم "القمر الأزرق" استنادا إلى تسميات القبائل الأمريكية القديمة الأصلية، التي كانت تُطلق على هذا القمر اسم قمر الزهرة الكامل "Full Flower Moon" لأنه يظهر في الربيع حيث تبدأ الأزهار بالتفتح، حيث لن يظهر باللون الأزرق، بل بدرا عاديا، بحسب "روسيا اليوم".

وتميز بكونه الثالث من أربعة اكتمالات للقمر ستحدث في هذا الربيع، وعادة لا تظهر سوى ثلاثة أقمار كاملة في موسم واحد، لذا يعد اكتمال القمر في 18 مايو إضافة مميزة تحدث كل عامين فقط، والقمر الأزرق هذا هو البدر الثاني في شهر تقويمي.

ويدور القمر حول الأرض كل 27 يوما، لكن وضعية الأرض والشمس والقمر معا، جعلت الدوران كل 29.5 يوم، أي هناك 29.5 يوم بين القمر الكامل والبدر التالي، لذلك فمن غير المعتاد أن يظهر بدران في شهر واحد 30 يوما.