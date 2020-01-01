من غير حبوب ولا علاج.. "الثوم" يخفض ضغط الدم والكولسترول

كشف الأطباء الغربيين عن علاج طبيعي يساعد على منع تراكم الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية، ويخفض ضغط الدم.

ويعد الثوم هو أحد أكثر المنتجات فائدة في النظام الغذائي، حيث يعرف لدى الكثيرين بأنه مفيد ضد الالتهابات البكتيرية والفيروسية، ولكن هناك العديد من الأسباب لاستخدامه ليس فقط خلال موسم الإصابة بنزلات البرد، وإنما يساعد على توازن ضغط الدم وخفض نسبة الكوليسترول، بحسب وكالة "سبوتنك".

وقال العلماء إن الثوم يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ويساعد على الحفاظ على صحة القلب.

أما بالنسبة للنساء في حالة انقطاع الطمث، فإن الثوم يرفع من مستويات هرمون الاستروجين في الجسم ويساعد في الحفاظ على الصحة، بسبب احتوائه على مضادة للأكسدة.

"الثوم" منتج خارق بحسب الخبراء وينصحون بإضافته إلى الحساء واللحوم، أما في فصل الصيف يمكن تحضير شراب مكون من الثوم وبعض القرنفل والقليل من الخس.