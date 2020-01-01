بكوميكسات.. انتقاد المصريين لوعيهم في أزمة كورونا: عهدة مينفعش نستخدمه

12:59 ص | الأربعاء 20 مايو 2020
وعي المصريون في مواجهة كورونا

وعي المصريون في مواجهة كورونا

كتب: منة الصياد

أخبار متعلقة

"وعي المصريين".. كيف يتشكل والسبب وراء تراجعه في ظل أزمة كورونا؟

"وعي المصريين".. كيف يتشكل والسبب وراء تراجعه في ظل أزمة كورونا؟

أصيبت بالاكتئاب.. الأسماك آخر ضحايا فيروس كورونا

أصيبت بالاكتئاب.. الأسماك آخر ضحايا فيروس كورونا

الصحة العالمية: استعدوا لموجة ثانية قاتلة من فيروس كورونا

الصحة العالمية: استعدوا لموجة ثانية قاتلة من فيروس كورونا

آخرهم "فيروس" محمد رمضان.. فنانون قدموا أغاني لمواجهة كورونا

آخرهم "فيروس" محمد رمضان.. فنانون قدموا أغاني لمواجهة كورونا

مع بدء تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد، بدأ المصريون في أخذ احتياطاتهم الكاملة من تعقيم ونظافة، للحد من انتقال العدوى فيما بينهم، اتباعًا لتعليمات الدولة.

لكن مع مرور الوقت وتقليل عدد ساعات الحظر خلال شهر رمضان المبارك، تهاونت أعداد كبيرة من المصريين في اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة، واتباع الاحتياطات الواجبة للحد من انتشار هذه الجائحة.

ويأتي ذلك من خلال التواجد في أماكن التجمعات الكبرى، كالمحال، وأسواق البيع، وعدد من مصالح الدولة، حيث باتت تلك الأمور بمثابة إنذار للخطر حول وعي المصريين في خطة القضاء على الفيروس.

وخلال الأيام الماضية، أصبح وعي الشعب المصري حديث وسائل التواصل الاجتماعي، من سخرية وانتقادات طريفة، فأصبح المصريون يسخرون من وعيهم في حملة القضاء على الجائحة العالمية، وكان أبرز ما جاء من التعليقات: "اللي عنده وعي زينا نقوله يا عمنا".

كما جاء تعليق: "الوعي موجود، بس ده عهدة مينفعش نستخدمه".

فيما علق أحد نشطاء فيس بوك: "وعينا النهارده عامل إيه؟".

وجاء أحد المنشورات مصحوبًا بأحد مشاهد فيلم "بلية ودماغه العالية": "العودة لحياتي الطبيعية متوقفة على وعي المصريين، تخيل حياتي متوقفة على وعيك أنت".

كما جاء أحد المنشورات مصحوبًا بمشهد من فيلم "الباشا تلميذ"، حيث كان التعليق: "هو ده حضرتك الشعب الواعي؟ ده مستني الحالات تعدي 10 آلاف عشان يعرف الفونت هيصغر ولا الدايرة هتكبر".

فيما جاء أحد التعليقات: "تم تهيئة الوعي بنجاح".

وعلقت إحدى ناشطات فيس بوك: "الشعب المصري واخد موضوع مسلسل البرنس بجد، وموضوع كورونا بهزار".

وأعلنت أمس، وزارة الصحة والسكان تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

الأكثر قراءة

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

شرح أستاذ التغيرات المناخية، خطورة درجات الحرارة بداية من غدا حتى الخميس المقبل، وقدم نصائح عدة كما يلي..
الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

كشفت هئية الأرصاد، أنه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 26 رمضان، حتى الخميس المقبل الموافق 28 رمضان
كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

فيروس قاتل ينتشر حول العالم وتحذيرات من طقس سيئ لكوكب الأرض، بالإضافة إلى مجموعة من الحرائق في غابات الأمازون، كلها أحداث وقعت خلال فترة قصيرة من عام 2020.
منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

يتوقع المنجمون أن يضرب الأرض وباء جديد وكوارث طبيعية مدمرة، وذلك استنادا إلى ظاهرة تحدث للمرة الأولى في التاريخ خلال شهر يوليو المقبل، إذ تصطف كواكب المنظومة
البحوث الفلكية يحسم جدل "السبات الشمسي".. هل نشهد عصر جليدي؟

البحوث الفلكية يحسم جدل "السبات الشمسي".. هل نشهد عصر جليدي؟

تحدث الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن السبات الشمسي وخطورته، موضحًا أن بعض المواطنين يقوموا باستغلال أي شيء على السوشيال ميديا من أجل ت