بكوميكسات.. انتقاد المصريين لوعيهم في أزمة كورونا: عهدة مينفعش نستخدمه

مع بدء تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد، بدأ المصريون في أخذ احتياطاتهم الكاملة من تعقيم ونظافة، للحد من انتقال العدوى فيما بينهم، اتباعًا لتعليمات الدولة.

لكن مع مرور الوقت وتقليل عدد ساعات الحظر خلال شهر رمضان المبارك، تهاونت أعداد كبيرة من المصريين في اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة، واتباع الاحتياطات الواجبة للحد من انتشار هذه الجائحة.

ويأتي ذلك من خلال التواجد في أماكن التجمعات الكبرى، كالمحال، وأسواق البيع، وعدد من مصالح الدولة، حيث باتت تلك الأمور بمثابة إنذار للخطر حول وعي المصريين في خطة القضاء على الفيروس.

وخلال الأيام الماضية، أصبح وعي الشعب المصري حديث وسائل التواصل الاجتماعي، من سخرية وانتقادات طريفة، فأصبح المصريون يسخرون من وعيهم في حملة القضاء على الجائحة العالمية، وكان أبرز ما جاء من التعليقات: "اللي عنده وعي زينا نقوله يا عمنا".

كما جاء تعليق: "الوعي موجود، بس ده عهدة مينفعش نستخدمه".

فيما علق أحد نشطاء فيس بوك: "وعينا النهارده عامل إيه؟".

وجاء أحد المنشورات مصحوبًا بأحد مشاهد فيلم "بلية ودماغه العالية": "العودة لحياتي الطبيعية متوقفة على وعي المصريين، تخيل حياتي متوقفة على وعيك أنت".

كما جاء أحد المنشورات مصحوبًا بمشهد من فيلم "الباشا تلميذ"، حيث كان التعليق: "هو ده حضرتك الشعب الواعي؟ ده مستني الحالات تعدي 10 آلاف عشان يعرف الفونت هيصغر ولا الدايرة هتكبر".

فيما جاء أحد التعليقات: "تم تهيئة الوعي بنجاح".

وعلقت إحدى ناشطات فيس بوك: "الشعب المصري واخد موضوع مسلسل البرنس بجد، وموضوع كورونا بهزار".

وأعلنت أمس، وزارة الصحة والسكان تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.