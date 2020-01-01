"وعي المصريين".. كيف يتشكل والسبب وراء تراجعه في ظل أزمة كورونا؟

09:40 م | الأحد 10 مايو 2020
الوقاية من كورونا

الوقاية من كورونا

كتب: منة الصياد

أخبار متعلقة

فيروس كورونا يعود مجددا لـ ووهان الصينية بعد 35 يوما

فيروس كورونا يعود مجددا لـ ووهان الصينية بعد 35 يوما

أستاذ علم الأوبئة: أمامنا 3 سيناريوهات للتعامل مع فيروس كورونا

أستاذ علم الأوبئة: أمامنا 3 سيناريوهات للتعامل مع فيروس كورونا

دراسة: أدوية سيولة الدم تنجح في علاج مرضى فيروس كورونا

دراسة: أدوية سيولة الدم تنجح في علاج مرضى فيروس كورونا

فيديو.. خالد الجندي: دعاء الصالحين قلل من تأثير فيروس كورونا القاتل

فيديو.. خالد الجندي: دعاء الصالحين قلل من تأثير فيروس كورونا القاتل

مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مصر، اتخذ المصريون احتياطاتهم الكاملة في الحد من انتقال العدوى فيما بينهم، وفقًا لتعليمات الدولة المصرية.

بمرور الوقت ومع تخفيض ساعات الحظر خلال شهر رمضان المبارك، تهاون عدد كبير من المصريين في اتباع الاحتياطات الواجبة للحد من تفشي جائحة كورونا، وذلك من خلال التواجد في أماكن تجمعات كبرى، كالأسواق، والمحال، وغيرها من مكاتب مصالح الدولة، وهو ما بات يشكل خطرًا كبيرًا حول وعي الشعب في القضاء على انتشار الفيروس.

وأوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الوعي هو عبارة عن الثقافة الخاصة بالفرد، والتي يتعامل من خلالها مع المجتمع، حيث يكتسب الشخص وعيه من الجينات الوراثية والخبرات الحياتية التي يمارسها.

ولفت فرويز، إلى أنه من الضروري إعادة تشكيل وعي المواطن المصري من جديد في ظل الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد لمواجهة فيروس كورونا، متابعًا: "الشعب المصري لا يملك الوعي الكافي حاليًا، والفئات اللي عندها وعي محدودة، لا تتعدى الـ10% من المصريين".

واستكمل استشاري الطب النفسي: "الوعي دلوقتي بقى متوقف على المتابعين للتليفزيون والسوشيال ميديا بس، لأنهم بيشوفوا وبيتعرفوا على مدى خطورة الموقف، إنما غير المتابعين هما اللي معندهمش أي وعي، وهو ما سيؤدي لكوارث خلال الفترات المقبلة".

فيما قال الدكتور علي عبدالرازق جلبي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، إن الوعي يتشكل من عنصرين أساسيين هما، الإدراك والممارسة: "لو لاقينا شخص واعي بخطورة الفيروس بس مش مقتنع بالتزامات الوقاية، يبقى معندهوش وعي، لأن الوعي من غير ممارسة ليس له أي قيمة".

ولفت "جلبي" إلى أن الوعي لا يتوقف على فئة مجتمعية معينة فهو متواجد بنسب مختلفة داخل كل فئة: "مش مقتصر على ناس محددة، لأنه موجود بنسب مختلفة داخل كل شريحة طبقية".

الأكثر قراءة

بعد إثارته الجدل.. سر إطلاق اسم "الكبوس" على منتج شاي

بعد إثارته الجدل.. سر إطلاق اسم "الكبوس" على منتج شاي

"شاي الكبوس".. منتج انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وأثار تساؤلات الكثيرين حول معناه
"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

في الحلقة الـ14 من المسلسل الدرامي "البرنس" لفت مشهد هجوم المرافعة، انتباه العديد من المتابعين كأكثر مشهد تأثيرا والبعض الآخر رآه مبالغا
ما حقيقة تأخر فصل الصيف في العالم؟.. الأرصاد الجوية توضح

ما حقيقة تأخر فصل الصيف في العالم؟.. الأرصاد الجوية توضح

منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أن علماء الرصد الجوي يتوقعون تأخر فصل الصيف في العالم أجمع بسبب تحسن حالة طبقة الأوزون في الفترة الأخيرة
باحثون: كوكب الأرض قد يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشري

باحثون: كوكب الأرض قد يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشري

توقع باحثون أن يواجه كوكب الأرض ارتفاعا في درجات الحرارة "لا تطاق" خلال عدة عقود، في حال استمرار معدل تغير المناخ، وذلك حسب دراسة صدرت مؤخرا.
الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد ملايين البشر حول العالم بسبب كورونا

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد ملايين البشر حول العالم بسبب كورونا

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن العالم يمكن أن يواجه المجاعات إذا لم يتم التعهد بتقديم أموال كافية لمكافحة آثار الفيروس التاجي المستجد