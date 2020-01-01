قبل شروق وغروب الشمس.. سماء مصر على موعد مع ظاهرتين فلكيتين

ضمن العديد من الظواهر الفلكية التي تزين سماء مصر والوطن العربي خلال شهر أبريل، هناك اثنتان تحدث قبل شروق الشمس وبعد غروبها، اليوم الجمعة.

الظاهرة الأولى.. اقتران كوكبي عطارد ونبتون

أول ظاهرة فلكية هي اقتران كوكبي "عطارد ونبتون"، وذلك قبل شروق الشمس، وذلك وفقا لما قاله الدكتورأشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال حديثه مع "الوطن"، لافتا إلى أن خفوت ضوء الكوكبين الشديد، يجعل من الصعب رؤيتهما بالعين المجردة.

الظاهرة الثانية.. الزهرة يعانق نجوم الثريا

أما عن الظاهرة الثانية، فهي تحدث مع غروب الشمس وبداية دخول الليل، إذ نجد كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية موجودا في المجموعة النجمية الشهيرة المسماه بالثريا، وفقا لـ"تادرس".

وبحسب بيان الجمعية الفلكية بجدة، فإن كوكب الزهرة يقترن بشكل عام بعنقود نجوم الثريا سنويا، وأفضل تلك الاقترانات يحدث في شهر أبريل، ويتميز اقتران الجمعة عن غيره من الاقترانات بسبب عبور الكوكب ظاهريا بمقدار ربع درجة فقط جنوب النجم (إليسون) ألمع نجوم الثريا.

ويمكن مشاهدة تلك الظاهرة الفلكية بعد غروب الشمس، إذ يظهر كوكب الزهرة باتجاه الأفق الغربي، وبعد حلول ظلمة الليل سيكون في قمة تألقه.

أما عنقود الثريا لا يمكن رؤيته من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي، لذلك هناك حاجة لاستخدام المنظار أو تلسكوب صغير وعند توجيهها نحو الزهرة سيظهر عنقود الثريا في نفس مجال الرؤية، وسيبدو المنظر كصندوق مجوهرات كونية، وفقا لـ"الجمعية الفلكية" بمدينة جدة.

ويُعرف عنقود الثريا أيضا باسم الشقيقات الـ7 وهي تشبه نجوم الدب الأصغر لكنها بمظهر ضبابي، ويتكون العنقود من نجوم يافعة تشكلت قبل 100 مليون سنة فقط.