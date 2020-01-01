ميلاد هلال ورؤية عطارد.. ظاهرتان فلكيتان تزين السماء اليوم

أسبوع يفصلنا عن نهاية شهر مارس الجاري، والذي شهد خلاله مجموعة من الأحداث الفلكية، آخرها ظاهرتان تزين سماء مصر، اليوم الثلاثاء، وهما ولادة قمر جديد وظهور كوكبي عطارد والزهرة في أقصى استطالة لهما، بحسب ما قاله الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال حديثه مع "الوطن".

ولادة القمر الجديد

وأوضح تادرس، أن اليوم الثلاثاء 24 مارس، يكون القمر الجديد هلالا رقيقا في الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة وقد يكون مرئيا لعدة دقائق بالسماء إذا كان وقت مكوثه يسمح بذلك، بشرط صفاء السماء من السحب والغبار في هذا الوقت، وتكون باقي الليلة مظلمة وداكنة تماما بلا قمر.

ويعد ذلك الوقت، هو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة مثل المجرات والمجموعات النجمية.

عطارد والزهرة في أقصى استطالة لهما

كما تشهد السماء، وجود كوكب عطارد في أقصى استطالة له والتي تصل إلى 27.8 درجة قوسية من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد لأنه سيكون بأعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في سماء الصباح قبل شروق الشمس.

وفي هذا اليوم أيضا يكون كوكب الزهرة في أقصى استطالة له والتي تصل إلى 46.1 درجة قوسية من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة كوكب الزهرة لأنه سيكون بأعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في سماء المساء بعد غروب الشمس.