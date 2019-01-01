دراسة: شرب القهوة يمنع الإصابة بالسرطان

قد يكون لفنجان من القهوة في الصباح فوائد أكبر من مجرد مساعدة الأشخاص المتعبين بسبب الاستيقاظ، إذ أظهرت دراسة حديثة أن الذين يشربون القهوة هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة النصف.

تحتوي حبوب القهوة على مادة البوليفينول التي قد توقف انقسام الخلايا السرطانية، وحلل باحثون من جامعة "كوينز" في "بلفاست" بإيرلندا بيانات ما يقرب من نصف مليون شخص، أكثر من ثلاثة أرباعهم يشربون القهوة.

واستنتجت الدراسة أن من يشربون القهوة في الصباح أقل عرضة بنسبة 50% للإصابة بسرطان الكبد، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الدكتورة في جامعة كوينز، أونا ماكمينامين: "نتائجنا مطمئنة حول أن القهوة قد تكون لها فوائد صحية".

وقال المؤلف الرئيسي كيم تو تران: "يمكن للأشخاص الذين لديهم عادة شرب القهوة أن يسعدوا لأن هذه العادة جيدة لصحتهم، وذلك لأن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، التي قد تحمي من السرطان".

وأوضح "مع ذلك فإن شرب القهوة ليس وقائيًا من سرطان الكبد مثل التوقف عن التدخين أو تقليل الكحول أو فقدان الوزن".

وعُرضت الدراسة في المؤتمر الوطني لمعهد أبحاث السرطان (NCRI) في جلاسكو باسكتلندا.