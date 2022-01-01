تناول 6 أكواب من القهوة يوميا ينقذك من حصوات المرارة

كشفت دراسة جديدة أن تناول 6 أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بحصى في المرارة، بنسبة 23 %، مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون القهوة مطلقا.

وحلل باحثون من مستشفى جامعة كوبنهاجن في الدنمارك البيانات الرسمية للصحة ونمط الحياة لحوالي 104 آلاف و500 شخص من البالغين، بعد تتبعهم لمدة تصل إلى 13 عامًا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قارن الباحثون مقدار شرب المشاركين للقهوة وسألوهم ما إذا كانواعانوا من أي وقت مضى من مرض الحصى أو أي أعراض له.

ووجد الباحثون أن شرب كوب واحد فقط من القهوة في اليوم قلل من خطر الإصابة بحصوات المرارة بنسبة 3 %، لكن التأثير الأكبر كان من شرب عدة أكواب كل يوم.

تتكون حصوات المرارة، التي يمكن أن تشبه حبيبات الرمل أو الحصى الكبيرة، من مواد كيميائية ويمكن أن تتكون من الكوليسترول، ومزيج من الكالسيوم وصباغ من خلايا الدم الحمراء، أو مزيج من الاثنين.

ومن أكثر الأعراض شيوعًا لهذه الحصوات ألم البطن، والذي قد يستمر لمدة تصل إلى 8 ساعات ويكون حادًا، وربطها كثر من العلماء بالكوليسترول.

وقال الباحثون، إن الكافيين ينطلق إلى المرارة ويعمل عن طريق مركبات كيميائية تسمى الميثيل زانتين به، على تحفيز إنتاج أحماض تمنع الكوليسترول من تكوين الحصوات.