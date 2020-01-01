"الشغل من البيت" يرفع مبيعات الأثاث المكتبى

06:14 ص | الجمعة 19 يونيو 2020
رواج الأثاث المكتبى لاستخدامه فى المنزل

رواج الأثاث المكتبى لاستخدامه فى المنزل

كتب: إنجى الطوخى

أخبار متعلقة

محافظ دمياط: 11 مليون جنيه إجمالي مبيعات معرض الأثاث

محافظ دمياط: 11 مليون جنيه إجمالي مبيعات معرض الأثاث

القومي للبحوث الاجتماعية: لا نسمع بالتراخي في ظل العمل من المنزل

القومي للبحوث الاجتماعية: لا نسمع بالتراخي في ظل العمل من المنزل

7 وصايا للمحافظة على تركيزك أثناء العمل من المنزل

7 وصايا للمحافظة على تركيزك أثناء العمل من المنزل

6 نصائح للتغلب على ملل العمل من المنزل

6 نصائح للتغلب على ملل العمل من المنزل

مع توقف كثير من الأعمال بسبب الحظر، واضطرار البعض إلى العمل من المنزل، برز الإقبال على شراء الأثاث المكتبى لاستخدامه فى المنازل، كوسيلة حرص بها العاملون على استمرار مصدر رزقهم.

من 15% إلى 50% هى نسبة ارتفاع مبيعات الأثاث المكتبى للمنازل، وحسب ما أكد أصحاب شركات تصنيع الأثاث المكتبى، فإن تلك الفكرة استفاد منها بعض الشركات، بينما سبّبت خسارة لشركات أخرى.

يعمل المهندس مدحت الشناوى فى مجال بيع الأثاث المكتبى منذ 17 عاماً عبر شركته الكائنة فى منطقة المعادى، يرى أن الإقبال على الأثاث المكتبى للمنازل زاد بنسبة وصلت إلى 15%: «الإقبال على الشراء من الأشخاص الذين يملكون شركات محدودة، وهى كلمة نطلقها على أعمال البيزنس التى لا يتجاوز عدد العاملين فيها أكثر من 15 شخصاً، وأحياناً 10، وكان تفكير هؤلاء أن ساعات الحظر الطويلة، وخوف الناس من التعامل المباشر، دفعهم إلى إخلاء مكاتبهم العادية، أو العمل فيها بأقل طاقة ممكنة، مع صنع مكتب فى المنزل، لممارسة العمل فيه بحرية ودون خوف».

استغلت ريهام محمود، صاحبة إحدى الشركات العاملة فى هذا المجال، الحظر فى الترويج للأثاث المكتبى المنزلى: «صنعنا فى الورش الخاصة بنا مكتباً يمكن استخدامه فى ممارسة مهام العمل فى المنزل، فتم تصميمه بأقل حجم ممكن، ليناسب مساحات المنازل الصغيرة، كذلك فكرنا أنه بعد انتهاء الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها، يمكن للأشخاص تحويله إلى (كونسول) وهى قطعة أثاث ديكورية يتم وضعها فى مدخل المنزل، واكتشفنا أن الإقبال عليها كان كبيراً، وصل إلى 50%، فى المبيعات بشكل عام».

الأكثر قراءة

تحذيرات طبية: رش الكمامة بالكحول يسبب كارثة.. وهذه طرق غسلها وتعقيمها

تحذيرات طبية: رش الكمامة بالكحول يسبب كارثة.. وهذه طرق غسلها وتعقيمها

على مدار الأيام الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات وآراء مختلفة من قِبل بعض المصريين حول خطورة تعقيم الكمامات بالكحول الإيثيلي قبل ارتداءها.
3 أسباب وراء ارتفاع إصابة الرجال بكورونا.. و5 طرق للوقاية

3 أسباب وراء ارتفاع إصابة الرجال بكورونا.. و5 طرق للوقاية

قال الدكتور أمجد الحداد، أستاذ الحساسية والمناعة، إنّ هناك العديد من الدراسات أشارت إلى أنّ سبب انخفاض إصابة السيدات بفيروس كورونا مقارنة بالرجال، أنّ الهرمونات
"شوفت 3 حالات بتنزف".. ممرض يحذر من كارثة بسبب الطائرات الورقية

"شوفت 3 حالات بتنزف".. ممرض يحذر من كارثة بسبب الطائرات الورقية

تداول رواد السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة، أنباء عن تعرض بعض الشباب والأطفال لإصابات أثناء اللعب بالطائرات الورقية من على أسطح المنازل،
بعد رصد 17 عرضا مختلفا.. لماذا تظهر أعراض جديدة لفيروس كورونا؟

بعد رصد 17 عرضا مختلفا.. لماذا تظهر أعراض جديدة لفيروس كورونا؟

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كوورنا المستجد، إنه تم رصد 17 عرضًا مختلفًا لمرض فيروس كورونا، وتلك الأعراض مُسجلة على مستوى العالم،
أثار ذعر المواطنين.. جسم غريب يظهر في سماء اليابان

أثار ذعر المواطنين.. جسم غريب يظهر في سماء اليابان

في واقعة غريبة، شاهد سكان في شمال شرق اليابان، اليوم الأربعاء، جسمًا طائرًا مجهولًا يشبه المنطاد الأبيض، واتصل بعضهم بالشرطة والسلطات المحلية للإبلاغ عنه.