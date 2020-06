توتر وهجوم وتهديدات.. ترامب والسوشيال ميديا "لعبة قط وفار"

توتر وهجوم صاحبه تهديدات، هكذا حال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مواقع السوشيال ميديا، ففي دليل آخر على توتر العلاقة بين الرئيس الأمريكي ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، أمس، أنه سيدرس إجراء تغييرات في السياسة التي أدت إلى ترك الشركة منشورات مثيرة لترامب.

وأدلى ترامب بتعليقات رآها البعض تهديدا باستخدام العنف، خلال المظاهرات الاحتجاجية على مقتل رجل أمريكي جورج فلويد، على الشرطة قبل أيام.

ولم يتعهد مارك، بتغييرات محددة في تلك السياسة، وذلك في منشوره على "فيسبوك" بعد أيام من استقالة موظفين وادعاء بعضهم إنه "استمر في خلق أعذار لتجنب تحدي ترامب".

وقال: "أعرف أن كثيرين منكم يعتقد إنه كان يتعين علينا تصنيف تعليقات الرئيس بشكل ما الأسبوع الماضي"، مشيرا إلى قراره بعدم حذف رسالة ترامب التي تضمنت عبارة "عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار"، وهي العبارة التي اعتبرها "تويتر" تحريضا على العنف.

وأضاف: "سنراجع سياساتنا التي تسمح بالمناقشات والتهديدات باستخدام الدولة القوة، لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعديلات علينا اتخاذها".

وقال زوكربرغ إن "فيسبوك" ستكون أكثر شفافية بشأن اتخاذها لقراراتها، فيما يتعلق بما إذا كانت تحذف منشورات أو تراجع السياسات الخاصة بالمنشورات التي يمكن أن تسبب قمعا للناخبين، مضيفا: "رغم اعتباره تصريحات ترامب مسيئة بشكل كبير، فإنها لم تخرق سياسة الشركة التي ترفض التحريض على العنف".

وفي نهاية الشهر الماضي، أصدر ترامب قراراً تنفيذياً يرفع الحصانة القانونية التى كانت ممنوحة لمنصات التواصل، بموجب حماية حرية التعبير، ما يفتح الباب أمام مقاضاة تلك المنصات.

وجاء هذا القرار بعدما حذف موقع "تويتر" فيديو تنعى فيه حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواطن جورج فلويد من على منصته، مشيراً إلى شكوى تتعلق بحقوق النشر.

وكان ترامب يتحدث في خلفية الفيديو الذي يضم صوراً ولقطات لمسيرات احتجاج وأحداث عنف بعد موت فلويد إثر إلقاء القبض عليه بطريقة عنيفة.

وذكر "تويتر" أن الفيديو المنشور على حساب حملة الرئيس لا يتسق مع سياسته الخاصة بحقوق النشر.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....