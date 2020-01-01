تحذيرات من دواء كورونا الذي يتناوله ترامب: يسبب مشاكل بالقلب

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تناوله لعقار هيدروكسي كلوروكين منذ أسبوع ونصف، وهو العقار الذي تحدث عن قدرته على علاج مرضى الفيروس.

وقال ترامب، إنه غير مصاب بفيروس كورونا، حيث يخضع لفحوصات بشكل دوري، إنما يأتي تناوله للعقار للوقاية من الفيروس حد قوله.

ويستخدم الدواء في الأصل علاجًا لمرضى الملاريا، لكن ترامب روج له من قبل، كعلاج قوي لمرض فيروس كورونا واصفًا إياه بـ"الدواء السحري"، قبل أن تكشف دراسة موسعة، عدم قدرة الدواء على رفع حالات الشفاء من العدوى، بالإضافة إلى عدة دراسات أخرى أكدت على عدم جدوى استخدامه في حالات كورونا.

وبعيدًا عن عدم فاعلية الدواء الذي يتناوله دونالد ترامب كما ألمح، فإن هناك العديد من التحذيرات بين العلماء والأطباء من تناول الدواء، مؤكدين أن له آثار جانبية عدة.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت في أبريل الماضي من تناول الدواء دون استشارة طبيب، بسبب تقارير عن آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب على نحو خطير والوفاة بين المرضى.

كما حذرت إدارة الصحة في كندا من استخدام الدواء، موضحة أن الدواء له آثارا جانبية خطيرة من بينها مشكلات خطيرة في ضربات القلب.