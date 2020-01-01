تحذيرات من دواء كورونا الذي يتناوله ترامب: يسبب مشاكل بالقلب

04:55 ص | الثلاثاء 19 مايو 2020
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

كتب: رامي مصطفى

أخبار متعلقة

عاجل.. البيت الأبيض يكشف سبب تناول ترامب عقار كلوروكين لمواجهة كورونا

عاجل.. البيت الأبيض يكشف سبب تناول ترامب عقار كلوروكين لمواجهة كورونا

ترامب مؤكدا عدم إصابته بكورونا: أتناول هيدروكسي كلوروكين منذ 15 يوما

ترامب مؤكدا عدم إصابته بكورونا: أتناول هيدروكسي كلوروكين منذ 15 يوما

ترامب: يجب محاسبة الصين على تفشي كورونا في العالم

ترامب: يجب محاسبة الصين على تفشي كورونا في العالم

عاجل.. ترامب: أتناول دواء "هيدروكسي كلوروكين" منذ أسبوع ونصف

عاجل.. ترامب: أتناول دواء "هيدروكسي كلوروكين" منذ أسبوع ونصف

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تناوله لعقار هيدروكسي كلوروكين منذ أسبوع ونصف، وهو العقار الذي تحدث عن قدرته على علاج مرضى الفيروس.

وقال ترامب، إنه غير مصاب بفيروس كورونا، حيث يخضع لفحوصات بشكل دوري، إنما يأتي تناوله للعقار للوقاية من الفيروس حد قوله.

ويستخدم الدواء في الأصل علاجًا لمرضى الملاريا، لكن ترامب روج له من قبل، كعلاج قوي لمرض فيروس كورونا واصفًا إياه بـ"الدواء السحري"، قبل أن تكشف دراسة موسعة، عدم قدرة الدواء على رفع حالات الشفاء من العدوى، بالإضافة إلى عدة دراسات أخرى أكدت على عدم جدوى استخدامه في حالات كورونا.

وبعيدًا عن عدم فاعلية الدواء الذي يتناوله دونالد ترامب كما ألمح، فإن هناك العديد من التحذيرات بين العلماء والأطباء من تناول الدواء، مؤكدين أن له آثار جانبية عدة.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت في أبريل الماضي من تناول الدواء دون استشارة طبيب، بسبب تقارير عن آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب على نحو خطير والوفاة بين المرضى.

كما حذرت إدارة الصحة في كندا من استخدام الدواء، موضحة أن الدواء له آثارا جانبية خطيرة من بينها مشكلات خطيرة في ضربات القلب.

الأكثر قراءة

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

شرح أستاذ التغيرات المناخية، خطورة درجات الحرارة بداية من غدا حتى الخميس المقبل، وقدم نصائح عدة كما يلي..
قد تنقل إليك كورونا.. كيف تتعامل مع تكييفات المنزل والأماكن العامة؟

قد تنقل إليك كورونا.. كيف تتعامل مع تكييفات المنزل والأماكن العامة؟

ارتفاع درجات الحرارة في مصر بالآونة الأخيرة، وضع الجميع في حيرة كبيرة حول الوسائل التي يمكن استخدامها دون مساهمتها في نقل العدوى
كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

فيروس قاتل ينتشر حول العالم وتحذيرات من طقس سيئ لكوكب الأرض، بالإضافة إلى مجموعة من الحرائق في غابات الأمازون، كلها أحداث وقعت خلال فترة قصيرة من عام 2020.
تصل إلى أدنى نشاط لها.. الجمعية الفلكية تعلق على دخول الشمس في سبات

تصل إلى أدنى نشاط لها.. الجمعية الفلكية تعلق على دخول الشمس في سبات

تحذيرات كثيرة انطلقت خلال اليومين الماضيين بشأن دخول الشمس في مرحلة سبات، ما يعني أن نشاطها سيكون في الحد الأدنى له ما ينذر بعصر جليدي جديد.
منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

يتوقع المنجمون أن يضرب الأرض وباء جديد وكوارث طبيعية مدمرة، وذلك استنادا إلى ظاهرة تحدث للمرة الأولى في التاريخ خلال شهر يوليو المقبل، إذ تصطف كواكب المنظومة