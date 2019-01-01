تويتر يهاجم ترامب: لا تنتهك سياسة المعلومات المضللة

12:25 ص | الأحد 26 أبريل 2020
دونالد ترامب

دونالد ترامب

كتب: لمياء محمود

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تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة ، بعدما اقترح دراسة إمكانية حقن مرضى فيروس كورونا بالمطهرات كعلاج محتمل للعدوى بـ"كوفيد 19"،

وكان موقع التغريدات القصيرة "تويتر" سمحت للرئيس الأمريكي، بنشر مقاطع فيديو يقترح فيها علاج مرضى كورونا من خلال حقنهم بالمطهرات أو استخدام الأشعة فوق البنفسجية، لأنها لا تنتهك سياسة المعلومات المضللة للفيروسات التاجية.

وقال متحدث باسم "تويتر"، إن تصريحات ترامب كانت رغبة في العلاج وليس دعوة للعمل، وفقا لموقع "سي نت" الأمريكي. وبالرغم من نشر مقاطع الفيديو، إلا أن تويتر حجبت هاشتاج حول حقن المطهرات.

وتضمنت التغريدات حول فيروس كورونا المستجد، عبارة تحث المستخدم على عدم  اتخاذ إجراء من المحتمل أن تسبب ضررًا لشخص ما، وإلا فسيتم إزالة التغريدات، وعلقت "تويتر" على ذلك  "لن نطلب إزالة كل تغريدة تحتوي على معلومات غير مكتملة أو محل نزاع حول كوفيد 19، كخدمة مفتوحة، فإن هذا ليس قابلاً للتطوير ويحد من المناقشة النشطة."

ونوه موقع "تويتر" بأنه سيتم حذف التغريدات التي تحتوي على معلومات مضللة أو تهدف للضرر فقط.

وقال ترامب في تصريحات سابقة "أرى أن المطهرات تقتل الفيروس في دقيقة واحدة، فهل هناك طريقة يمكننا من خلالها فعل شيء من هذا القبيل، عن طريق الحقن في الداخل أو التطهير؟". 

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