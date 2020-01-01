طرق تعقيم الكمامات قبل ارتدائها مرة أخرى.. كيف تتأكد من نجاح العملية؟

09:12 م | الجمعة 05 يونيو 2020
كمامة

كمامة

كتب: رحاب عبدالراضي

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مع فرض ارتداء الكمامات في الشوارع، ضمن إجراءات الوقاية للحماية من فيروس كورونا، يلجأ الناس إلى استخدام الكمامة أكثر من مرة، لذا يتسائلون عن طريقة مثلى للتعقيم، يوضحها الدكتور أحمد رمزي طبيب الفيروسات والأوبئة.

طرق تعقيم الكمامات

تعقيم الكمامات بحسب رمزي في حديثه لـ"الوطن"، يكون بغسلها بالمياه والصابون وتعريضها لحرارة الشمس بالنسبة للكمامات القماش، مشيرا إلى أنه لا يوجد شرط لغسلها في درجة حرارة معينة، فالماء والصابون كافيين لقتل الفيروس حد قوله، كما يمكن رش الكحول لتعقيمها أيضا.

ونصح باستخدام الأقمشة القطنية في صناعة كمامة جديدة، لافتا إلى أن الكمامة القماش، لا يوجد حد من استخدامها طالما يتم تعقيمها بطريقة جيدة.

ويمكن الاستمرار في استخدام الكمامة للشخص نفسه، بشرط عدم تأثرها بعوامل الرطوبة، مثل الرذاذ، مع الانتباه إلى تعقيم اليدين عند نزعها ولبسها، بحسب رمزي، محذرا من وضع الكمامات في الفرن لمدة 30 دقيقة عند 80 درجة مئوية للقضاء على الفيروس، أو معالجتها بالمكواة.

وقال طبيب الفيروسات، إن كمامات n95، يجب تعقيمها بجهاز الأشعة الفوق البنفسجية، ولكن لا يجوز استخدامها قبل مرور 5 أيام من استخدامها بين المرة والأخرى.

كيف تتأكد من نجاح تعقيم الكمامة؟

ألقي مجموعة من القصاصات الورقية الصغيرة على الكمامة، إذا التصقت بها، فهذا يدل على أنها استعادت الشحنة الكهربائية الساكنة الخاصة بها مرة أخرى.

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