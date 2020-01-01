جهات وشخصيات عالمية تتوقع موجة ثانية من فيروس كورونا: قد تكون مدمرة

لم تنتظر دول عديدة حول العالم نهاية فيروس كورونا حتى تخطط أو تبدأ رفع القيود التي فرضت لاحتوائه، ولكن هناك قلقا حول حدوث موجة ثانية من الفيروس الذي لا تتوافر عنه الكثير من المعلومات.

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من التوقعات حول حدوث موجة ثانية من قبل العديد من الأطباء حول العالم، كما خرجت جهات وشخصيات شهيرة توقعت ذلك أيضا.

بيل جيتس يتوقع موجة ثانية من كورونا

مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، ورغم أنه لا ينتمي للمجال الصحي، ولكنه حذر من خطر حدوث موجة ثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، لا يعرف بعد أين أو مدى سوئها، مشيرا إلى أن قرار التخفيف من إجراءات الإغلاق سلاح ذو حدين.

وفي مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، قال بيل جيتس إن جائحة "كوفيد-19" ما زالت تضرب في الوقت الحاضر وبشدة دولا في أمريكا الجنوبية والوسطى وروسيا، لافتا إلى الإغلاق بحد ذاته يسبب ضررا اقتصاديا كبيرا ويجعلنا نشعر بحاجة مُلحة للقاح، ومن الصعب جدا اتخاذ قرار بفتح الاقتصاد والمخاطرة بإصابة المزيد بالمرض والعكس صحيح. فالقرار صعب ومؤلم في الحالتين".

منظمة الصحة العالمية

وأعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، أن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية من "كوفيد-19".

وقال كلوغي، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "الموجة الثانية ليست حتمية، في حين أن عددا كبيرا من البلدان تزيل القيود، لكن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية لكوفيد-19، وإذا لم يتم إيقاف هذه الطفرات، فيمكن أن تأتي الموجة الثانية ويمكن أن تصبح مدمرة".

رئيس كوريا الجنوبية

وقال رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إن"، إن بلاده لم تحقق "نصرا ساحقا" على وباء (كوفيد-19)، محذرا من موجة ثانية للفيروس قد تضرب البلاد مرة أخرى.

وأضاف مون، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الإثنين -: "لم نصل بعد لانتصار ساحق ضد وباء (كوفيد-19)، وهناك مواطن للعدوى، وإذا لم نصل إلى حل أو دواء أو لقاح فموجة أخرى ستعصف بنا مجددا"​​​

فاروق الباز

علق الدكتور فاروق الباز عالم الفلك والجيولوجيا بوكالة ناسا، أن فيروس كورونا يمكن استغلاله لصالح المواطن، حيث أن كورونا هي فرصة خاصة له وقد قام باستغلال تلك الفترة في الانتهاء من كتابة كتاب علمي جديد.

وعن حدوث موجة ثانية وعدم انتهاء الفيروس قريبا، أوضح الباز، خلال مداخلة تليفزيونية في برنامج “مساء DMC”، أن فيروس كورونا يحتاج إلى وقت لأكتشاف أحد الأطباء لعلاجه، وذلك لصغر حجمه ودقته الشديدة، والآن العلم والعلماء أصلحوا المرتبة الأولي، وما يحدث الآن فهو درس لنا ويجب الاستعداد لكل جديد.