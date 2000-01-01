كيف تعالج نفسك من فيروس كورونا منزليا؟

مع زيادة أعداد المصابين يوما بعد يوم، وتوقعات بوصول مصر للذروة من موجات تفشي فيروس كورونا، يتجه بعض الناس لعدم الذهاب إلى المستشفيات، وعلاج أنفسهم منزليا عند الإصابة بالفيروس أو وجود أعراضه.

أدوية تساعد في علاج كورونا منزليا

قال الدكتور أحمد رمزي طبيب الفيروسات والأوبئة، إنه يجب على الشخص عند الاشتباه في الإصابة بكورونا الذهاب إلى الطبيب لكي يحدد حالته ونوعية العلاج المناسب له، مشيرا إلى أنه يمكن علاج الشخص لنفسه في المنزل ولكن تحت إشراف ومتابعة الطبيب حتى لا يتعرض للخطر وتؤثر هذه الأدوية على الصحة.

وقدم روشتة دواء منزلي عند الاشتباه في أعراض كورونا، كما يلي:

دواء البرد الذي يحتوي على أسيتامينوفين لتقليل الحمى الخفيفة والآلام في حالات الإصابة المشتبه بها أو المؤكدة لكورونا المستجدة.

مزيل الاحتقان لتقليل الضغط الأنفي ومستحلبات الحلق.

-الباراسيتامول "خافض للحرارة" بمعدل 500 مجم كل 6 ساعات.

- هيدروكسى كلوروكوين (بلاكنيل) بمعدل مرتين يوميًا، 500 مجم في اليوم الأول، و200 مجم لمدة 4 أيام.

- زيسروميسين Azithromycin "مضاد حيوى" بمعدل مرة واحد يوميًا، 500 مجم في اليوم الأول، و250 مجم لمدة 4 أيام.

- تاميفلو Tamiflu "علاج للإنفلونزا"، الجرعة 75 مجم، مرتين يوميًا، لمدة ٥ أيام.

- بلاڤيكس Plavix "مضاد للتجلط"، 4 حبات في اليوم الأول وحبة واحدة يوميًا بعد ذلك.

- فيتامين سي 1000، و فيتامين د 2000 - 5000 وحدة، مرة واحدة يوميًا.

وفي ذات الصدد، رفض طبيب مكافحة العدوى في مستشفى العزل بأسوان محمد حمزة، علاج الشخص لنفسه بالمنزل قائلا: إن الدواء يجب أخذه في المستشفيات فقط ولا يجوز للمريض أخذه من تلقاء نفسه فهو يؤخذ بتركيزات معينة حسب حالة المريض بناء على تقييم طبي.

وحذر طبيب مكافحة العدوى في حديثه لـ"الوطن"، من تناول أي شخص للعلاج من تلقاء نفسه عند إصابته بكورونا أو أعراضها لأنها قد تؤدي إلى العمى، وفق قوله.