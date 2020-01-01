دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان.. اللهم انظر إلينا بعين رحمتك

02:40 ص | الجمعة 22 مايو 2020
الدعاء

الدعاء

كتب: سعيد حجازي

أخبار متعلقة

من يحق له إفطار شهر رمضان بدون فدية؟.. خالد عمران يجيب

من يحق له إفطار شهر رمضان بدون فدية؟.. خالد عمران يجيب

في يوم 28 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ10 أسئلة دينية

في يوم 28 من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ10 أسئلة دينية

"ليه لأ" و"جمجوم وبم بم" يفتتحان موسم الدراما بعد رمضان

"ليه لأ" و"جمجوم وبم بم" يفتتحان موسم الدراما بعد رمضان

انتقام وزواج وحلم.. توقعات المشاهدين لنهايات مسلسلات رمضان 2020

انتقام وزواج وحلم.. توقعات المشاهدين لنهايات مسلسلات رمضان 2020

يحرص المسلمون على إيجاد أدعية مستحبة، وردت عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة والصالحين، ليرددوها ويكتسبون ثوابها في شهر رمضان الكريم، حيث تتضاعف فيه الحسنات ويتعاظم الثواب والأجر والفضل.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، الدعاء المستحب في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، انطلاقًا من قوله تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)، كما ورد عن النبي، أن للصائم دعوة لا ترد.

ويتحرى المسلمون حول العالم في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، التي تعد خير من ألف شهر، واختلف أهل العلم في أرجى هذه الليالي، فروي أنها ليلة إحدى وعشرين، وروي أيضا أنها ليلة ثلاث وعشرين، وليلة خمس وعشرين، وليلة سبع وعشرين، وليلة تسع وعشرين، وآخر ليلة، فقد وردت في كل هذه الليالي روايات، وجمع بعض أهل العلم بين هذه الروايات بأنها تنتقل في ليالي العشر.

ومن الدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة: "اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائك، واجعلنا ممن رحمتهم وغفرت لهم وأعتقت رقابهم من النار بكرمك وجودك يا كريم.. يا رب".

الأكثر قراءة

اكتشاف 3 مؤشرات تمكن الأطباء من التنبؤ بالوفاة بكورونا قبلها بـ10 أيام

اكتشاف 3 مؤشرات تمكن الأطباء من التنبؤ بالوفاة بكورونا قبلها بـ10 أيام

استخدم باحثون صينيون تقنيات التعلم الآلي لتحليل عينات الدم للمرضى في ووهان وتحديد المؤشرات الحيوية الثلاثة التي تتنبأ بخطر الوفاة قبل 10 أيام من حدوثها
الفلك يحدد أول أيام عيد الفطر في مصر ودول عربية

الفلك يحدد أول أيام عيد الفطر في مصر ودول عربية

يستقبل المسلمون بعد أيام قليلة، عيد الفطر المبارك، عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، الذي من المتوقع أن يكون 30 يومًا هذا العام في أغلب الدول العربية
نصائح طبيب تعافى من كورونا: تناول العسل والخوخ والجوافة

نصائح طبيب تعافى من كورونا: تناول العسل والخوخ والجوافة

نصائح طبيب تعافى من كورونا: تناول العسل والخوخ والجوافة
هل تصبح نزلات البرد لقاح ضد كورونا؟.. دراسة توضح

هل تصبح نزلات البرد لقاح ضد كورونا؟.. دراسة توضح

كشفت دراسة طبية حديثة أن الأشخاص الذين تعرضوا لنزلات البرد سابقا، ربما يكون لديهم مناعة محتملة ضد كوفيد 19
"احذر السوشيال ميديا".. روشتة دواء منزلي لـ كورونا قد تسبب العمى

"احذر السوشيال ميديا".. روشتة دواء منزلي لـ كورونا قد تسبب العمى

منذ انتشار فيروس كورونا، يخاف بعض الناس من الذهاب للمستشفيات أو العيادات رغم الاشتباه في إصابتهم بالفيروس المستجد، ليقرروا أن يتلقوا العلاج في منازلهم.