دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان

يحرص المسلمون، على إيجاد أدعية مستحبة، وردت عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة والصالحين، ليرددوها ويكتسبون ثوابها في شهر رمضان الكريم، حيث تتضاعف فيه الحسنات، ويتعاظم الثواب والأجر والفضل.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، الدعاء المستحب في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان، انطلاقًا من قوله تعالى: (وقال ربكم أدعوني أستجب لكم)، كما ورد عن النبي، أن للصائم دعوة لا ترد.

ويتحرى المسلمون حول العالم، في العشر الآواخر من رمضان ليلة القدر، التي تعد خير من ألف شهر، واختلف أهل العلم في أرجى هذه الليالي، فروي أنها ليلة إحدى وعشرين، وروي أيضا أنها ليلة ثلاث وعشرين، وليلة خمس وعشرين، وليلة سبع وعشرين، وليلة تسع وعشرين، وآخر ليلة، فقد وردت في كل هذه الليالي روايات، وجمع بعض أهل العلم بين هذه الروايات بأنها تنتقل في ليالي العشر الاواخر من رمضان.

أما بالنسبة للأدعية العشر الآواخر من رمضان، وفي تلك الليلة فمنها: "يا من بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، إهدني هدى المهتدين ولا تجعلني من الغافلين، واغفر لي يوم الدين، يا الله.. ربنا نسألك الصبر الجميل والفرج القريب، والقول السديد، والأجر العظيم، ربنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، ونسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك.. برحكتك يا أكرم الأكرمين".