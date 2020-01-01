آمن أم سام؟ حقيقة تسمم الخوخ في الأسواق

خلال الساعات الماضية، انتشر تحذير حول أكل الخوخ، فجاءت العديد من التعليقات عبر مواقع السوشيال ميديا، حول تسبب الخوخ في حدوث أعراض تسمم لهم صاحبها إسهال وترجيع.

كتبت فاطمة الزهراء عبر حسابها على فيس بوك إلى تسبب الخوخ في تسمم والدها "ياجماعة محدش ياكل خوخ خالص الفتره دي أنا والدي امبارح أكل في السحور خوخ و نام فضل يقول أنا دايخ وبعد دقيقه قعد يرجع و أغمي عليه ودناه المستشفي عملوله غسيل معده والدكتور قالنا هو كل خوخ ؟ وقال للأسف انه بسبب الخوخ في خوخ مسمم في السوق و كذه حد حصله كده"، كما وافقها الرأي بعض مستخدمي فيس بوك الذي رووا تجاربهم مع تسم الخوخ هذه الفترة.

من جانبه، نفى نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام هذه الأقاويل، مؤكدا أن جميع المنتحات الزراعية المصرية آمنة ومنتجة طبقا للمواصفات الصحية العالمية ووجود خوخ سام في الأسواق شائعة غرضها إحداث بلبلة والإضرار بالاقتصاد الزراعي.

نقيب الفلاحين الخوخ آمن وصحي ووجود خوخ سام بالأسواق اشاعة

وأضاف أبوصدام أن تناول أي فاكهة بدون غسلها جيدا، قد يؤدي في بعض الأحيان إلى مغص معوي أو مشاكل صحية، بسبب أن هذه المنتجات ترش أحيانا بمبيدات زراعية للقضاء على الآفات والحشرات، وجني هذه الثمار قبل مدة تطاير المبيد قد يضر المستهلك الذي لا يغسل ما يتناوله.

وأشار عبدالرحمن إلى أنه لا يستبعد أن يرش بعض المزارعين محاصيلهم بمنتجات مجهولة المصدر أثناء الزراعة ظنا منهم أنها تعمل على سرعة نضج الثمار.

وأوضح عبدالرحمن أنه وللحرص على الوقاية من جراء هذه المعاملات الضارة علينا تنظيف الفاكهة جيدا قبل تناولها والحرص على الشراء من أماكن مرخصة لتجنب شراء منتجات ملوثة.

وأوضحت استشاري التغذية الدكتورة شيري أنسي، أن من أسباب الإصابة بالنزلات المعوية بعد تناول الخوخ هو عدم غسلها جيدا، مشيرة إلى أن سبب ظهور تلك الحالات قد يعود إلى إضافة بعض المواد الصناعية كالهرمونات أثناء الزراعة لتنضج مبكرا وتباع بسرعة.