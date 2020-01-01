نصائح طبيب تعافى من كورونا: تناول العسل والخوخ والجوافة

قدّم الدكتور عبدالرحمن الشافعي، طبيب العناية المركزة بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، والذي تعافي من الإصابة بفيروس كورونا، نصائح مهمة للوقاية من الفيروس القاتل.

وقال الطبيب إنه أصيب إثر مخالطته حالة إيجابية أثناء مباشرة عمله في مستشفى الأحرار التعليمي، مشيرا إلى أن أعراض الإصابة ظهرت عليه بعد 3 أيام من عزل نفسه بالمنزل، وجرى نقله إلى مستشفى الباجور بعد تأكيد إصابته.

وأضاف لـ"الوطن" أنه جرى احتجازه داخل المستشفى وأجريت له 3 مسحات وجاءت النتائج سلبية وذلك بعد تلقيه العلاج وتقرر خروجه من المستشفى بعد تعافيه.

وتابع: يمكن التقليل من انتقال العدوى بنسبة أكثر من 70% عن طريق "النظافة الشخصية ومن ضمنها الاستحمام مرتين يوميا الأولى عند الخروج من المنزل والثانية عند العودة، وغسيل الأسنان مرتين في اليوم والغرغرة 3 مرات وغسل اليدين كل ساعتين بالصابون لمدة 45 ثانية".

وتابع: عند الخروج من المنزل يجب ارتداء ماسك جراحي واستخدام كحول لتطهير اليدين واستخدام القفازات وتعقيمها بعد ارتدائها والابتعاد مسافة نحو مترين عن الأشخاص الآخرين ".

وأردف: "وعند العودة إلى المنزل يتم خلع الماسك والحذاء أمام بوابة المنزل وعند خلع الملابس يتم وضعها داخل كيس بلاستيك ووضعه أعلى السطح أو بلكونة أو أي مكان يبعد عن التجمعات داخل المنزل ثم الاستحمام"، لافتا إلى أنه بعد مرور 48 ساعة يتم إحضار الكيس البلاستيك الموجود بداخله الملابس ووضعها في الغسالة، أما الكيس الموجود بداخله الماسكات والقفازات يتم التخلص منهم خارج المنزل في المكان المخصص لجمع القمامة.

وأشار إلى أن تعقيم اليدين أو غسلها بالصابون كل ساعة أو ساعتين أهم من ارتداء القفازات . لافتا إلى أنه يتم ارتداء القفازات إذا كان سيتم ملامسة أشياء أخرى لمسها آخرون خارج المنزل كما فى حالات التسوق أو شراء الملابس أو غيرها.

ولفت إلى أن الأعراض التي يمكن القول بأنها حالة اشتباه يأتي في مقدمتها ارتفاع في درجة الحرارة وصداع شديد وفقدان حاسة الشم وألم في الزور أو انسداد في الحلق كحة أو نهجان مع الطحة، وآلام في البطن مع إسهال وضعف عام في الجسم ".

وتابع أنه يمكن أن تتشابه مع أعراض البرد أو نزلة معوية فيروسية وحتى يمكن القول أنها اشتباه لا بد أن يكون الشخص مخالط لحالة إيجابية ومر نحو 48 أو 72 ساعة وهي فترة حضانة الفيروس، وأكمل: هناك أعراض أخرى ي وهي ضيق تنفس شديد أو فشل في وظائف التنفس ".

وأوضح أنه يمكن تقوية جهاز المناعة بتناول فتيامين سي ويوجد في الفواكه "الخوخ والبرتقال والجوافة"، وأيضا عسل النحل يمكن تناوله كل 12 ساعة ملعقة كبيرة والنعناع والينسون وتناول اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات وخاصة السلطة.

وأشار إلى ضرورة عدم الخوف باعتباره عامل يؤثر بالسلب على صحة الإنسان.