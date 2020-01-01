انتقام وزواج وحلم.. توقعات المشاهدين لنهايات مسلسلات رمضان 2020

3 حلقات تفصلنا عن نهاية الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، والذي تنوعت مضامينه وتفاعل معها المصريون ومع أبطالها خلال الـ27 حلقة الماضية، انقسم متابعوه ما بين البحث عن الحقيقة وفك الغموض المرتبط بجرائم القتل وغيرها ببعض الأحداث والذي أثير بـ"الفتوة" و"لما كنا صغيرين" و"لعبة النسيان" و"النهاية"، إلى زيادة دافع الانتقام من قبل بعض الأشخاص كما حدث في "البرنس" و"خيانة عهد"، مرورا بالرغبة في نهايات سعيدة رومانسية بـ"ونحب تاني ليه؟" و"فرصة ثانية" و"بـ100 وش"، أما "الاختيار" فحلق في مكان بعيد عن الجميع كونه يجسد ملحمة بطولية حقيقية وثقت مشاهده دراميا.

وتوقع المشاهدين نهاية عدد من الأعمال الدرامية التي لاقت إعجابهم منذ اللحظة الأولى والمتراوح عددها نحو 10 أعمال من بين 25 عملا دراميا قدمتها الشاشة المصرية خلال شهر رمضان الجاري.

إعدام عشماوي نهاية منتظرة لـ"الاختيار"

وفي حلقة اليوم الـ28 من مسلسل الاختيار، جميع المشاهدين على موعد مع الحادث الإرهابي على كمين مربع البرث في شمال سيناء، الذي نتج عنه استشهاد البطل أحمد منسي، فيما ينتظرون بنهاية العمل الدرامي مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي، والذي جري بالفعل حكم تنفيذه مارس الماضي.

ومسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

تكهنات حول نهاية البرنس.. والمخرج يعد بمفاجأة

أما بالنسبة لمسلسل "البرنس" الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، يتفاعل معه المشاهدين كل يوم خاصة مع بداية انتقام "رضوان" من أشقائه الذين قتلوا زوجته وابنه وألقوا بابنته "مريم" في الشارع بعد دخوله السجن.

ويتوقع المشاهدين في الحلقة المقبلة لقاء رضوان بابنته "مريم"، فيما بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رصد سيناريو للحلقة النهائية بأن "رضوان" سينجح من الانتقام من أشقائه دون قتله ومن بعد ذلك سيتزوج من حبيبته "علا"، فيما توقع آخرون أنه مجرد حلم سيفيق عليه محمد رمضان، لكن المخرج محمد سامي، أكد أن نهاية مسلسل "البرنس" ستكون مفاجأة، لافتا إلى أن كل التكهنات المتداولة حاليا غير صحيحة.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.

الانتقام.. توقع نهاية خيانة عهد

أما في خيانة عهد، فبدأت يسرا خطتها التي أدخلت فرح "حلا شيحة" الحبس، بسبب تجارة المخدرات، وفي الوقت ذاته، أثبتت أيضًا أن مروان "خالد سرحان"، قتل زوجته نادية "عبير صبري" عن عمد، من خلال إرسال الفيديو إلى النيابة.

ويتوقع المشاهدين أن "عهد" مع نهاية المسلسل ستنتهي من الانتقام دون أن تترك دليل ضدها، وستتفرغ لتربية أولاد شقيقها "مروان".

النهاية السعيدة في "وبنحب تاني ليه" و"فرصة ثانية"

كما احتفى المشاهدون أيضا بتمكن عصابة "عمر وسكر" اللذين يجسدهما آسر ياسين ونيللي كريم في مسلسل "بـ100 وش" ، ويتوقعن أن ينتهي المسلسل دون القبض عليهما، وفي انتظار النهاية السعيدة بين "سكر" و"عمر" وبين "غالية" و"مراد" في مسلسل "وبنحب تاني ليه؟"، ونفس الشئ أيضا في "فرصة ثانية".

فيما ينتظر المصريون معرفة الحقيقة وفك الألغاز بجرائم القتل الغامضة، بمسلسل "لعبة النسيان" وكشف حقيقة خيانة رقية لزوجها وهل لها علاقة بقتله، الأمر نفسه ينتظره المتابعون في "لما كنا صغيرين" راغبين في الكشف عن هوية قاتل نهى، والذي تجسده الفنانة نسرين أمين.

عودة ياسر جلال الجمالية في نهاية الفتوة

أما بالنسبة لمسلسل الفتوة، يتوقع المشاهدون عودة حسن الجبالي، ياسر جلال، إلى حي الجمالية واستعادة مكانته وإنقاذ زوجته ليل، مما تعانيه فضلا عن الانتقام من عزمي، أحمد صلاح حسني.