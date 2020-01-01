تريند وتدوينات.. كيف تفاعل متابعو البرنس مع انتقام رمضان من إخوته؟

6 دقائق ونصف هي مدة المشهد الذي تحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يحمل عنوان "علقة رضوان البرنس لاخواته فتحي وياسر"، ضمن أحداث الحلقة 23 من مسلسل البرنس المذاع على قناة DMC طوال شهر رمضان، بعد الإفطار.

مشهد انتقام رضوان يحقق 3 ملايين مشاهدة

مشهد "بداية انتقام رضوان من أشقائه" حقق نحو 3 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، فضلا عن تصدر اسم شخصية "رمضان البرنس" التي يجسدها الفنان محمد رمضان، مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل".

انتقام رضوان من أشقائه أطفأ نار العديد من المشاهدين، بعد أن طال انتظار الجميع لانتقام محمد رمضان بالمسلسل الدرامي من إخوته، بعد أن قتلوا زوجته وابنه وألقوا بابنته "مريم" في الشارع بعد دخوله السجن.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد انتقام رضوان البرنس

وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد انتقام "رضوان البرنس" من إخوته، وهو يبرحهم ضربا حتى أسال الدماء منهم، واصفين ما حدث بأنّه "برد نار مصر كلها"، وهذه مجموعة من أبرز التدوينات..

كما نشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، مشهد علقة "رضوان البرنس" لأخويه فتحي وياسر، وتفاعل معه الجمهور قائلين: "تسلم إيدك يا رضوان"، "اضربهم وخد الـ3 مليون".

فيما تفاعل الفنان آسر ياسين، مع أحداث مسلسل "البرنس"، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، إذ قال: "أنا شخصيا مستني رضوان البرنس ينتقم من غير ما أشوف الحلقات ولا أتابع عشان لسه بصور مسلسل 100 وش".

تفاصيل الحلقة 23 من مسلسل البرنس

وبدأت أحداث الحلقة حين ذهب ياسر "محمد علاء"، وفتحي "أحمد زاهر"، إلى منزل رضوان، بعد خروجه من السجن، لإرضائه وإعطائه ضعف ميراثه لإنهاء الخلافات؛ لكن بمجرد دخول ياسر، لشقة رضوان، وعرض عليه نصيبه من الميراث، حتى كسر كل ما في المنزل على رأس أخوه، وضربه، حتى أخرجه إلى الشارع، وعندما رأي فتحي، قام بضربه أيضا.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.