هل تصبح نزلات البرد لقاح ضد كورونا؟.. دراسة توضح

مع تسابق العالم وشركات الأدوية من أجل الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، كشفت دراسة طبية حديثة أن الأشخاص الذين تعرضوا لنزلات البرد سابقا، ربما يكون لديهم مناعة محتملة ضد (كوفيد 19)، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تفاصيل الدراسة الطبية

وقام باحثون بتحليل 11 عينة دم تم أخذها قبل عامين، من أشخاص أصيبوا بنوع آخر من الفيروسات التاجية التي تسبب نزلات البرد هو فيروس سارس، محتوية نصف العينات على خلايا "T" القاتلة التي تكافح الأمراض والتي تعرفت على "سارس" في المختبر.

وقال العلماء في معهد "لا جولا" لعلم المناعة في كاليفورنيا، إنه من المغري التكهن بأن الإصابة بنزلة برد يمكن أن تقدم شكلا من أشكال الحصانة ضد فيروس كورونا، زاعمين أن الفيروس لن يكون غريبا على الجهاز المناعي للأشخاص الذين لديهم خلايا "T"، وبالتالي سيكونون قادرين على محاربته بسرعة.

وأشار الباحثون إلى أن هذا البحث ما زال يتعين إثباته، ولكن يمكن أن يفسر سبب الإصابة الطفيفة والشفاء لدى بعض الأشخاص، بينما آخرون يتطور معهم المرض حتى الوفاة.

ونظرت الدراسة، لأول مرة في عينات الدم المأخوذة من 20 مريضا مصابا بـمرض كوفيد 19 بعد حوالي 30 يوما من بدء الأعراض، مظهرة أن المرضى - الذين كانوا جميعا من البالغين - لديهم استجابة مناعية قوية مضادة للفيروسات ضد فيروس كورونا، حيث احتوى دمهم على خلايا "T"، وهي خلية دم بيضاء ذات أهمية حاسمة لجهاز المناعة.

ويشرح الباحثون كيف يتم ذلك حيث دم المتعافي يحتوي على خلايا مناعية، هي خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورا حيويا في الجهاز المناعي، وهي تتألف من الخلايا المساعدة والخلايا القاتلة T، وتعمل الخلايا المساعدة على تحديد خلايا الفيروس التي تهاجم الجسم، في حين أن القاتلة تهاجم خلايا الفيروس وتقضي عليها.

وقام العلماء بمزج عينات دم مجمدة منذ أكثر من أربع سنوات أي قبل اكتشاف كورونا، مع الفيروسات المسببة لكوفيد 19، ليروا ما يمكن أن يحدث، مكتشفين أن نحو 70% من العينات حرضت على ظهور الخلايا القاتلة في حين أن جميعها ظهرت فيها خلايا مساعدة.

وتتعرف الخلايا المناعية على أنواع البروتينات الموجودة في فيروس كورونا ولهذا تقاومها.

وقال الدكتور شين كروتي، أحد مؤلفي الدراسة: "تظهر بياناتنا أن الفيروس يحرض ما تتوقعه من استجابة نموذجية ناجحة ومضادة للفيروسات".

وأضاف، "كان الناس قلقين حقا من أن كوفيد 19 لا يحدث مناعة لدى الشخص الذي يشفى منه ولكن هذا ينسف ذلك ويؤكد أن المتعافين من فيروس كورونا يكون لديهم مناعة ضده مستقبلا".