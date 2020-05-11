"قفاز وكوع ورجل".. ابتكارات للسلام والعناق في زمن كورونا (فيديو)

09:10 ص | الأربعاء 20 مايو 2020
السلام والمعانقة في زمن الكورونا

السلام والمعانقة في زمن الكورونا

كتب: حسن شحاته

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رغبة كبيرة في المصافحة والعناق، انتابت العديد من المواطنين، بعدما فرض عليهم فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الأمر الذي دفعهم لابتكار طرق جديدة للسلام والعناق للتعبير عن طرق التفاعل الاجتماعي بينهم.

ونرصد لكم في التقرير التالي، أبرز الطرق المبتكرة للسلام والعناق حول العالم.

قفاز العناق

يعد قفاز العناق آخر الابتكارات التي توصل لها المواطنون حول العالم، وذلك بعدما قامت شابة كندية بابتكار طريقة لمعانقة والدتها بأمان أثناء تفشي فيروس كورونا، حيث أطلقت عليه اسم "قفاز العناق".

ويتمثل الابتكار في ستارة بلاستيكية مزودة بأربعة أكمام ومعلقة على حبل غسيل، حيث طورت كارولين إليس وزوجها أندرو ما يسمى بـ"قفاز العناق" في عيد الأم، الذي احتفل به هذا العام في 10 مايو في أميركا الشمالية، بحسب سكاي نيوز".

وقالت كارولين لـ"فرانس برس": "فكرت في أنها لن تحصل على معانقة، وكان علينا أن نفعل شيئا حيال ذلك، أردت أن أعطيها عناقا في عيد الأم"، مضيفة: "أردت فقط معانقة والدتي".

وثبت الزوجان الأكمام في ستارة بلاستيكية كبيرة، مما يسمح لشخصين بمعانقة بعضهما بعضا دون تلامس مباشر.

السلام بالكوع

وأنتشرت طريقة السلام بالكوع بطريقة كبيرة في الآونة الأخيرة، وكان أخرها احتفالا اللاعبين في الدوري الألماني بأهدافهم بعد عودته، حيث استخدم لاعبو بروسيا مونشنجلادباخ، مرافقهم من أجل الاحتفال بالأهداف الثلاثة التي سجلوها في شباك آينتراخت فرانكفورت، في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1.

السلام بالرجل

كما انتشرت طريقة أخرى للسلام في ظل تفشي فيروس كورونا، وتكون عن طريق السلام بالأقدام بدل الأيدي.

وكان أشهر اللقطات لطريقة السلام بالأرجل، مقطع الفيديو الذي تداوله المغني اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يظهر فيه هو والمذيع ميشال أبو سليمان وهما يتصافحان بـ"الأقدام"، وعلق عليه، قائلاً: "أيام الكورونا".

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