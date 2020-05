"قفاز وكوع ورجل".. ابتكارات للسلام والعناق في زمن كورونا (فيديو)

رغبة كبيرة في المصافحة والعناق، انتابت العديد من المواطنين، بعدما فرض عليهم فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الأمر الذي دفعهم لابتكار طرق جديدة للسلام والعناق للتعبير عن طرق التفاعل الاجتماعي بينهم.

ونرصد لكم في التقرير التالي، أبرز الطرق المبتكرة للسلام والعناق حول العالم.

يعد قفاز العناق آخر الابتكارات التي توصل لها المواطنون حول العالم، وذلك بعدما قامت شابة كندية بابتكار طريقة لمعانقة والدتها بأمان أثناء تفشي فيروس كورونا، حيث أطلقت عليه اسم "قفاز العناق".

ويتمثل الابتكار في ستارة بلاستيكية مزودة بأربعة أكمام ومعلقة على حبل غسيل، حيث طورت كارولين إليس وزوجها أندرو ما يسمى بـ"قفاز العناق" في عيد الأم، الذي احتفل به هذا العام في 10 مايو في أميركا الشمالية، بحسب سكاي نيوز".

