فيديو.. الصين تلجأ للخوذات الذكية لمكافحة تفشي فيروس كورونا

10:42 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
الخوذة الجديدة

الخوذة الجديدة

كتب: وكالات

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اقتداء بعدد من الدول، قررت الصين توفير خوذات ذكية لعناصر وضباط الشرطة من أجل مساعدتهم على اكتشاف المصابين بعدوى الفيروس التاجي المستجد كورونا في الشوارع والأماكن العامة المزدحمة.

واعتمدت الصين الخوذة الذكية "KC N901" التي تصنعها شركة KC Wearable الصينية خصيصا لمكافحة كورونا، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ومن مميزات الخوذة الذكية التي اعتمدتها الحكومة الصينية أن بها معالجات ARM الخاصة، وكاميرات تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء يمكنها رصد درجات حرارة الأجسام، بجانب شاشات متطورة تعمل مع تقنيات الواقع المعزز.

ويستطيع الشخص الذي يرتدي الخوذة رصد درجات حرارة المارة في الشوارع حتى ضمن الحشود الكبيرة، ثم تخزين البيانات في الخوذة نفسها، إضافة إلى أن بها تقنيات التعرف على الوجوه ومسح رموز QR للتعرف على بيانات الأشخاص ومطابقتها.

وقالت شركة KC Wearable المصنعة إن أسعار هذه الخوذات تتراوح ما بين 5 و7 آلاف دولار للخوذة الواحدة، وتم تسليم نحو 1000 قطعة منها لعناصر وضباط الشرطة في الصين، وأرسلت عينات منها لبلدان أخرى أيضا لاختبارها.

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