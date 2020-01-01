صور.. كعك وبالونات وفاكهة.. مظاهر احتفال مشاهير الزمن الجميل بالعيد

لاستقبال العيد سعادة استثنائية وفرحة خاصة بدول العالم الإسلامي، فتحتفل كل دولة بعيد الفطر المبارك بتقاليدها الخاصة التي تأتي من خلال تنوع الأطعمة المقدمة، أما في مصر فتناول "الكعك" وزيارة المتنزهات أمرا أساسيا لا يتبدل أو يتغير بمرور الأيام.

وبعيدًا عن الأضواء، يحرص عدد من نجوم الفن أيضًا على الاحتفال بطقوس عيد الفطر وتناول الكعك بصفة خاصة، حيث حرصت عدد من نجمات الزمن الجميل على تناوله والتصوير معه على أغلفة المجلات المختلفة، مشاركة منهن لجماهيرهن بهذه المناسبة الكبرى والمميزة.

وإلى جانب تناول "كعك" العيد، احتفلت بعض النجمات بطقوس أخرى أيضًا كتناول الفاكهة المختلفة، والتصوير مع البالونات الملونة أيضًا، ونرصد تلك اللقطات النادرة في الصور الأتية:

ليلى طاهر

زهرة العلا

سميرة أحمد

شادية

نعيمة عاكف

ماجدة

نبيلة عبيد

برلنتي عبد الحميد

مديحة يسري

هدى شمس الدين

صباح

سعاد حسني

مديحة كامل

ويشهد الاحتفال بعيد الفطر المبارك هذا العام ظروفًا خاصة، بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، والتزام المواطنين بتطبيقات حظر التجوال وفقًا لقوانين الدولة.