لا علاج ولا انتهاء.. الصحة العالمية تحطم الآمال حول زوال كورونا

من حين لآخر تنشر بعض التقارير التي تدعو للتفاؤل حول انتهاء فيروس كورونا وطرق القضاء عليه، ليبث في نفوس جميع الناس حول العالم الأمل والسعادة حول انتهاء الفيروس الذي أودى بحياة الكثيرين، ولكن تخرج منظمة الصحة العالمية لتنفي ذلك وتجعلنا نعود لنقطة الصفر في الآمال حول انتهاء الفيروس في وقت قريب.

هل تقتل درجة الحرارة المرتفعة الفيروس

وبعد العديد من التقارير والتصريحات من قبل الأطباء حول قدرة درجات الحرارة المرتفعة ومساهمتها في انتهاء كورونا، علق المدير التنفيذي لبرامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، على ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

وقال: "إن وجود درجة حرارة في حد ذاته ليس بالضرورة أمرا سيئا،ولكن يجب أيضًا مراقبة درجة الحرارة هذه بعناية، خاصة عند الأطفال"، مضيفا: "لكن فكرة أن درجة الحرارة نفسها تؤثر على الطريقة التي سيتصرف بها الفيروس في الجسم ليست صحيحة".

المنظمة: لا يوجد علاج لكورونا

ورغم وجود العديد من الأبحاث حول فعالية بعض الأدوية في علاج كورونا، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج مرض فيروس كورونا "كوفيد-19" أو الوقاية منه في الوقت الراهن، موضحة في بيان لها أنه هناك تنسيق الجهود لتطوير وتقييم الأدوية اللازمة لعلاج مرض كوفيد-19.

وأشارت المنظمة، إلى أن هناك العديد من الأدوية قيد التجارب، موضحة إلى أنه لا يوجد حاليا أي دليل على أن "هيدروكسي كلوروكلين" أو أي دواء آخر من شأنه علاج فيروس كورونا "كوفيد 19" أو الوقاية منه.

كورونا مستمر

وزف بعض الأطباء أخبار سارة حول توقعهم لانتهاء الفيروس قريبا، ولكن نفت المنظمة ذلك، حيث قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، إن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المدير العام في مؤتمر صحفي عبر الفيديو "لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 181234 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.