"ابتعد عنها".. منظفات لا تقتل فيروس كورونا

منظفات لكورونا
يستغل بعض البائعين الجائحة، للترويج للمنتجات التي يزعمون أنها تقتل فيروس كورونا، وتنتشر الكثير من النصائح غير الدقيقة، حول مواد منزلية يمكن استخدامها لتطهير المنزل من الفيروسات.
لإرشا الناس وعدم وقوعهم في الخطأ، ذكر موقع "إم إس إن كندا" الإلكتروني، مجموعة من المنتجات التجارية، وبعض المواد المنزلية، التي ثبت عدم فعاليتها في محاربة فيروس كورونا:
يجب أن تحتوي محاليل التنظيف على نسبة كحول لا تقل عن 70%، لتكون فعالة على الأسطح الصلبة ضد فيروس كورونا.
على الرغم من أن العديد من الناس يعتمدون على منتجات محلية الصنع مثل الخل، إلا أن حمض الأسيتيك ليس مطهرا معترفا به من وكالة حماية البيئة، ضد العديد من الفيروسات وأهمها كورونا.
لن تقتل المناديل المطهرة الفيروسات التاجية، أو أي فيروس آخر.
يقول الدكتور جونزاليس إن العديد من الزيوت العطرية لم تثبت فعاليتها ضد الفيروسات التاجية، لذا يجب الالتزام بالمطهرات التي أقرتها مؤسسات الصحة والدواء في بلدك".
قال جونزاليس، إن بيكربونات الصوديوم ليست مطهراً فعالاً، إذ لم تظهر أية دلائل علمية على أنه يقتل الفيروسات التاجية.
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