"اغسل وشك كتير".. كيف تستخدم الكحول دون الإضرار بالعينين؟

08:05 ص | السبت 28 مارس 2020
كيفية استخدام الكحول

كيفية استخدام الكحول

كتب: غبدالرحمن قناوي

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انتشار كثيف وموسع وسريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في معظم بلدان العالم ومن بينها مصر، وهو الانتشار الذي وضع تنظيف الأيدي باستمرار وتعقيمها وتطهيرها لمنع انتشار العدوى، من الأمور الضرورية والأولويات، ولم تعد من الكماليات أو الرفاهيات.

ولعل الكحول الإيثيلي 70% هو أشهر المطهرات التي يشيع استخدامها وباتت في أيدي الجميع، وأصبح استخدامها كثيفًا وكثيرًا، للدرجة التي من الممكن أن تضر العينين، وتسبب لهما التهابات وحساسية، لذلك لابد من إتباع بعض النصائح لتجنب أضرار الكحول على العينين.

الصيدلي مصطفي دسوقي يقول إنه يجب ألا يتم استخدام الكحول على الإطلاق على الوجه أو بالقرب من العينين بأي حال من الأحوال، أو حتى ملامسة الوجه باليدين بعد تعقيمهما وتطهيرهما بالكحول مباشرة.

دسوقي: استخدام قطرة بريزولين وإبعاد الكحول عن الوجه يحمي العينين

وأضاف لـ"الوطن"، أن استخدام الكحول بكثرة في تلك الفترة ربما يتسبب في وجوده بالهواء ووصوله للوجه والعينين نتيجة رشه كثيرًا، لذا لابد من غسل الوجه كثيرًا وباستمرار باستخدام الماء البارد للتخلص من الكحول الذي ربما يستقر على الوجه والعينين.

وتابع أنه في تلك الفترة يجب استخدام قطرة تغسل العينين مثل "بريزولين" التي تساهم في تنظيف العينين باستمرار، وعدم التعرض للهواء أو الشمس حال وصول الكحول للوجه أو العينين.

وأكد على ضرورة استخدام إحدى القطرات المرطبة بجوار البريزولين، حال إصابة العينين بالالتهابات جراء الكحول، والتعامل مع الأمر فورًا بمجرد الإحساس بالالتهابات.

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