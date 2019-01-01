أول دولة أوروبية.. كيف قضت سلوفينيا على كورونا؟

أعلنت حكومة سلوفينيا انتهاء وباء كورونا رسميا في البلاد، كأول أول دولة أوروبية، إذ سجّلت السلطات أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس طيلة الأسبوعين الماضيين.

واتبعت سلوفينيا مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي ساهمت في تقليل انتشار فيروس كورونا وعدد المصابين.

وتستعرض الوطن فيما يلي، التجربة السلوفينية في مكافحة انتشار جائحة كورونا، وفقا لموقع "timesofindia" الهندي.

إجراءات سلوفينيا للقضاء على كورونا

- إغلاق المدارس والمنشآت التعليمية.

- إغلاق الشركات واقتصار الإنتاج على الفروع الأساسية.

- لا أحداث عامة أو وسائل نقل.

- جعل المعابر الحدودية بشكل محدود للغاية.

- إنشاء حجر صحي لمدة 14 يوما للمواطنين.

- اختبار الآلاف من المرضى وعزل المصابين تماما.

- التشجيع على التباعد الاجتماعي وترك المسافات بين الأشخاص وبعضهم.

- ارتداء الأقنعة باستمرار وغسل الأيدي بشكل متكرر.

- فرض حظر تجوال صارم.

- عزل كبار السن عن الآخرين وتوفير الرعاية المكاملة لهم.

- حملة بيانات المصابين التي أطلقها العاملون الطبيون بهدف تجميع بيانات حقيقة عن مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وخط سيرهم وحياتهم، لمعرفة المخالطين هم والسيطرة على المرض.

وسجّلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لإيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، 1464 إصابة بكورونا حتى الآن و103 وفيات، بينما أعلنت السلطان انتشار الفيروس في 12 مارس.