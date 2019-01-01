أول دولة أوروبية.. كيف قضت سلوفينيا على كورونا؟

03:15 م | الجمعة 15 مايو 2020
أول دولة اوروبية .. كيف نجحت سلوفينيا في القضاء على فيروس كورونا ؟

أول دولة اوروبية .. كيف نجحت سلوفينيا في القضاء على فيروس كورونا ؟

كتب: لمياء محمود

أخبار متعلقة

بارقة أمل.. أول دولة أوروبية تعلن انتهاء فيروس كورونا رسميا

بارقة أمل.. أول دولة أوروبية تعلن انتهاء فيروس كورونا رسميا

أول دولة في العالم دون كورونا.. ما هي جزر كوك وأين تقع؟

أول دولة في العالم دون كورونا.. ما هي جزر كوك وأين تقع؟

باحثون يطورون كمامة تضيء عند رصد مصابي فيروس كورونا المستجد

باحثون يطورون كمامة تضيء عند رصد مصابي فيروس كورونا المستجد

فيديو.. تجربة تكشف سرعة مخيفة لانتشار فيروس كورونا المستجد

فيديو.. تجربة تكشف سرعة مخيفة لانتشار فيروس كورونا المستجد

أعلنت حكومة سلوفينيا انتهاء وباء كورونا رسميا في البلاد، كأول أول دولة أوروبية، إذ سجّلت السلطات أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس طيلة الأسبوعين الماضيين.

واتبعت سلوفينيا مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي ساهمت في تقليل انتشار فيروس كورونا وعدد المصابين.

وتستعرض الوطن فيما يلي، التجربة السلوفينية في مكافحة انتشار جائحة كورونا، وفقا لموقع "timesofindia" الهندي.

إجراءات سلوفينيا للقضاء على كورونا 

- إغلاق المدارس والمنشآت التعليمية.

- إغلاق الشركات واقتصار الإنتاج على الفروع الأساسية.

- لا أحداث عامة أو وسائل نقل.

- جعل المعابر الحدودية بشكل محدود للغاية.

- إنشاء حجر صحي لمدة 14 يوما للمواطنين.

- اختبار الآلاف من المرضى وعزل المصابين تماما.

- التشجيع على التباعد الاجتماعي وترك المسافات بين الأشخاص وبعضهم.

- ارتداء الأقنعة باستمرار وغسل الأيدي بشكل متكرر.

- فرض حظر تجوال صارم.

- عزل كبار السن عن الآخرين وتوفير الرعاية المكاملة لهم.

- حملة بيانات المصابين التي أطلقها العاملون الطبيون بهدف تجميع بيانات حقيقة عن مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وخط سيرهم وحياتهم، لمعرفة المخالطين هم والسيطرة على المرض.

وسجّلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لإيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، 1464 إصابة بكورونا حتى الآن و103 وفيات، بينما أعلنت السلطان انتشار الفيروس في 12 مارس.

الأكثر قراءة

اكتشاف خطير في أجساد المتعافين من كورونا

اكتشاف خطير في أجساد المتعافين من كورونا

أجرى مجموعة من العلماء بمستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تحليلا لـ412 شخصًا تعافوا من فيروس كورونا.
تحذير.. كمامة الوقاية من كورونا ربما تصبح مميتة في هذه الحالة

تحذير.. كمامة الوقاية من كورونا ربما تصبح مميتة في هذه الحالة

تسببت الكمامة الطبية في مشكلة رئوية حادة لشاب من مدينة ووهان الصينية، إذ سقط على الأرض فجأة نتيجة الركض لمسافة تزيد عن 3 كيلومترات وهو يرتديها متبعا إجراءات الو
باحث يحذر: كورونا مستمر حتى يصيب كل فرد.. والسيناريو الأسوأ لم يبدأ بعد

باحث يحذر: كورونا مستمر حتى يصيب كل فرد.. والسيناريو الأسوأ لم يبدأ بعد

حذر باحث في الأمراض المعدية من أن فيروس كورونا المستجد ما زاله في مراحله الأولى من مهاجمة العالم ، وأن السيناريو الأسوأ لم يأت بعد.
"استهتار ونصائح ومعاناة".. القصة الكاملة لرحيل شاب مصري بسبب كورونا

"استهتار ونصائح ومعاناة".. القصة الكاملة لرحيل شاب مصري بسبب كورونا

ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو للشاب المصري، محمد النادي الذي وافقته المنية بسبب كورونا
"رضوان هيعدم فتحي" هل حرقت الطفلة مريم أحداث مسلسل البرنس؟

"رضوان هيعدم فتحي" هل حرقت الطفلة مريم أحداث مسلسل البرنس؟

حقيقة حرق الطفلة مريم ابنة رضوان البرنس في المسلسل أحداثه قبل نهايته