بعد القبض على مودة الأدهم.. معلومات عن تطبيق تيك توك ونشأته

منذ فرض حظر التجوال، انتشر بسرعة كبيرة واستخدمه الكثير من الأشخاص، كما تثار حوله ضجة منحين لآخر، آخرها ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قررت النيابة حبس اليوتيوبر وإحدى مشاهير تطبيق "تيك توك"، مودة الأدهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما نشرت مقطع فيديو خادش للحياء على تيك توك.

ويتساءل البعض عن نشأة تطبيق تيك توك ومؤسسيه، وهو ما أوضحه موقع "إير نيوز".

معلومات عن تيك توك

"تيك توك" تم إطلاقه في عام 2016، على يد الصيني تشانغ يي مينغ، 37 عاما، وهو النسخة الدولية من تطبيق "دويين" المنتشر داخل الصين.

وبإمكان المستخدمين للتطبيق تحميل فيديوهات قصيرة، لا تتعدى مدتها 15 ثانية، وتقاسمها مع الأصدقاء، بطريقة مشابهة لطريقة عمل "فيس بوك" مثلاً، ولكن المادة الأساسية التي يتشاركها الأصدقاء فيه ليست المنشورات أو الصور، إنما مواد الفيديو، ويلاقي "تيك توك" نجاحا هائلا خصوصا لدى الشباب والمراهقين.

وتستحوذ شركة "بايت دانس" الصينية على التطبيق بنسختيه الدولية والصينية (دويين)، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

وبحسب الأرقام المتوفرة، فإن أكثر من 320 مليون شخص قاموا بتحميل التطبيق على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد وحده في العام 2018.

ولاقى التطبيق في الهند نجاحا واسعا حيث تم تحميله أكثر من 119 مليون مرة، مقابل نحو 40 مليون مرة في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي العام الماضي ازداد عدد مستخدميه في الولايات المتحدة الأميركية وحدها نحو 30 مليون شخص في ثلاثة أشهر.

أمّا في الصين، فتبدو النسخة المحلية شعبية أيضا لدرجة كبيرة، إذ ثمة نحو 300 مليون شخص حمّلوا التطبيق، في مقابل 150 مليون يستخدمونه يوميا.

وقد اقترب التطبيق من تجاوز حاجز المليارَي تحميل على الهواتف الذكية ليصبح أحد أكثر التطبيقات تحميلا على مستوى العالم خلال شهر فبراير الماضي.

ودفعت زيادة أعداد المستخدمين إلى طرح أسئلة عديدة حول مستقبل "تيك توك"، إذ يتساءل أصحاب الاختصاص إذا ما بدأ يهدد عرش "فيسبوك" مثلاً؟