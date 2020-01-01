بعد واقعة مودة الأدهم.. كيفي نجني الأرباح من TIK TOK؟

ضجة كبيرة أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قررت النيابة حبس اليوتيوبر وإحدى مشاهير تطبيق "تيك توك"، مودة الأدهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما نشرت مقطع فيديو خادش للحياء على تيك توك.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، تمكنت من القبض على اليوتيوبر والبلوجر الشهيرة "مودة الأدهم" والتي تدعى بـ"فتاة تيك توك" لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، حيث ألقي القبض عليها داخل كمبوند بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد نشرها بعض الفيديوهات المخلة بالآداب.

ووجههت إليها النيابة تهم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وهناك العديد من مشاهير تطبيق "تيك توك" يستخدمونه، من خلال تسجيل بعض مقاطع الفيديو وتركيب بعض المؤثرات من الأفلام والأغاني العربية والأجنبية، ويجنون الأرباح من ذلك.

كيف يحصل مشاهير التطبيقات على عائد مادي من "تيك توك"؟

وذكر محمد جمال مبرمج في إحدى الشركات، خلال حديثه لـ"الوطن"، أن هناك العديد من الطرق للربح من تطبيق "تيك توك" وهي:

- المنتجات

ويحدث ذلك عندما يصل عدد المشاهدين إلى عدد كبير، فترغب إحدى الشركات بالترويج لأحد المنتجات الخاصة بها من خلال مقطع فيديو، على أن يجري وضع الرابط الخاص بشراء المنتج في وصف الفيديو.

والحصول على الأموال في هذه الطريقة، من نسبة متفق عليها بين المستخدم للتطبيق والشركة، وفقا لعدد المنتجات التي جرى بيعها للمتابعين.

- الإعلانات

تعتمد الطريقة الثانية على عدد المتابعين الكبير لمستخدم التطبيق، حيث تطلب بعض الأماكن الكبيرة المختلفة وضع إعلان لها من خلال الفيديوهات التي تعرض ووضع لوجو لهذه الأماكن، للترويج الدعائي لهذه الأماكن مستغلا العدد الكبير من المتابعين للصفحة.

الحصول على الأموال في هذه الطريقة، يجري من خلال الاتفاق مع الشركة على مبلغ معين فكل مقطع فيديو حسب عدد المشاهدين.

- هدايا الـ"live"

ويمكن من خلال هذه الطريقة ربح المال عن طريق تخطي 1000 متابع، فيجري فتح هدايا اللايف، حيث يصور الشخص مقطع فيديو لايف عبر "تيك توك"، ويحصل من المتابعين على بعض الهدايا على حسب إعجابهم بالفيديو.

والحصول على الأموال في هذه الطريقة، من خلال الذهاب إلى الإعدادت، ثم الضغط على رصيد، وبعدها فتح هدايا اللايف، وسيظهر المبلغ المالي المتواجد في الرصيد على "تيك توك"، ولكن الحد الأدنى لإمكانية سحب الأموال يكون 50 دولارا، ولكن يجب أن يكون لديك حساب على PayPal (عبارة عن حساب يجري إنشاؤه للربط بين التطبيقات والحسابات البنكية).