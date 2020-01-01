دعاء العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر

11:26 ص | الأربعاء 13 مايو 2020
دعاء العشر الأواخر من رمضان

دعاء العشر الأواخر من رمضان

كتب: رحاب عبدالراضي

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يحرص الكثير من المسلمين على الإكثار من العبادة والأعمال الصالحة في شهر رمضان بشكل عام، وخلال العشر الأواخر بشكل خاص، ويتساءلون عن أفضل الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان.

دعاء العشر الأواخر من رمضان

وذكر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه ورد عن ﻋﺎﺋﺸﺔ، رضي الله عنها، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺇﻥ ﻋﻠﻤﺖُ ﺃﻱ ﻟﻴﻠﺔ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪﺭ، ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﻮلى "اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻚ ﻋﻔﻮٌّ ﺗﺤﺐ اﻟﻌﻔﻮَ ﻓﺎﻋﻒُ ﻋني".

ولا يوجد دعاء أو صيغة ملزمة للدعاء فيمكن للإنسان أن يدعي بما يشاء وما يريد تحقيقه، ولكن هناك العديد من الأدعية المستحبة التي يمكن قولها في العشر الأواخر من رمضان، أبرزها:

"اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".

واللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة.

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