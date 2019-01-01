"شمس لا شعاع لها".. تعرف على علامات ليلة القدر

مع حلول الليلة العشرين من شهر رمضان الكريم، يبدأ المسلمون تحري ليلة القدر، والتي تقع في إحدى ليالي العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

ورغم أنه لم يتحدد أي من العشر الآواخر تقع ليلة القدر، إلا أنه هناك بعض العلامات التي تحدث عنها الرسول الكريم ليبدأ المسلمون في تحريها وتبينها والتي جاءت كالآتي:

1- شمس لا شعاع لها

قال صلى الله عليه وسلم: "صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها طست حتى ترتفع"، أي أن الشمس في صباح ليلة القدر، لا يكن لها أشعة.

2- الجو معتدل

قال صلى الله عليه وسلم: "ليلة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة"، حيث يصبح الجو ليلة القدر معتدلًا، ليس بحار أو ببارد.

3- القمر مثل "شق جفنة"

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة"، وقال القاضي عياض إن الحديث فيه إشارة إلى أنها إنما تكون في أواخر الشهر لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر.

4- لا يرمى فيها بنجم

قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر: "إنها ليلة بلجة، مضيئة، لا حارة ولا باردة، لا يرمى فيها بنجم"، أي أنه لا ترى في السماء شُهب.