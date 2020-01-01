خصام أم سرقة.. تفسير ظهور القطط في المنام

كثيرا ما يرى الشخص في المنام حيوانات تزعجه مثل السنور أوالقطط ما يجعله في قلق وحيرة عند الاستيقاظ من النوم ويبحث عن تفسير لها.

وترصد "الوطن" عدد من التفسيرات لرؤية القطط أو السنور في المنام، وفقا لقاموس تفسير الأحلام للنابلسي فيما يلي:

القط

في المنام يدل على الكتاب، حيث قال الله تعالى: "ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب".

وربما يدل ظهور القط على الجفاء للزوجة والأولاد والخصام والسرقة والزنى وعدم الوفاء واستراق السمع والغمز والهمز والصحب.

كما يمكن أن يدل القط على اللقيط الذي لا يعرف والديه، وعلى الإنسان الملاطف بالكلام والمتحبب "بالنط والرقص" إلى قلوب الناس.

السنور

يعتبر في المنام خادم، وقيل لص من أهل البيت والأنثر منه امرأة سيئة خداعة، ومن عضه السنور أو خدشه فإنه يمرض وإن كان السنور وحشيا فهو أشد.

من رأى أنه باع هره فإنه ينفق ماله، ومن أكل لحم سنور تعلم السحر.

وإذا رأى الشخص أنه تحول سنورا فإنه يعيش من التلصص.

ومن رأى أن سنورا دخل دار فيدخل في هذه الدار لص.

فإن اتفق الهر والفأر أو الغنم كان دليلا على النفاق، والتملق أو على العدل في الرعية، وربما دلت الهرة على المرأة الحريصة على تربية الأولاد وتأديبهم، فإن خدش الهر إنسانا دل على عدو مجاهد.

وقط الزباد رؤيته في المنام دالة على رجل فيه سيماء الأشرار وأخلاق الأخيار.