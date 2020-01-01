عدو أم مال أم صحة؟.. تفسير أحلام الحشرات والكائنات الحية

04:16 م | الأحد 10 مايو 2020
البق

البق

كتب: منة العشماوي

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أحلام كثيرة يراها الناس في منامهم، قد تؤثر عليهم سلبا بعد الاستيقاظ، عندما يظهر لهم حشرات أو بعض الكائنات الحية المخيفة في أحلامهم، ما يجعلهم يحاولون البحث عن تفسير ذلك.

وترصد "الوطن"، فيما يلي أبرز التفسيرات لظهور الحشرات أو الكائنات الحية مثل البعوض والذباب والبرص وغيرها، في الأحلام، وفقا لقاموس تفسير الأحلام للنابلسي.

البرغوث

يعتبر في المنام رجل طعان ضعيف مسكين، ومن رأى كأن البراغيث تلدغه أصابه غم وتهديد من قبل أوباش الناس، وقيل من لدغه برغوث نال مالا، ودم البراغيث يدل على مال من قبل حثالة الناس.

البرص

من رأى في منامه أنه أبرص فإنه بصدد كسوة من غير زينة، والبرص مال.

البعوض

في المنام، عدو يسفك الدماء ويشوه الجسم.                            

الدودة

تعتبر في المنام بنتا، والدود في البطن هم أولاد الإنسان يأكلون ماله.

ومن رأى ديدانا خرجت من دبره فهم أحفاده، وإذا رأى كأن الدود يخرج من فمه فإن أهل بيته يريدون أن يخدعوه ويمكروا به وهو يعلم ذلك وينجوا من مكرهم.

ومن رأى أن الدود يخرج من بطنه بغير فعله، فإنه يبتعد عن قوم أشرار، ويكون له بذلك شرف وطهارة، وخروح الدود من الجسد ذهاب هم، والدود عدو من الأهل.

ومن رأى شيئا من ذلك نال مالا، وقيل دود القز يدل على مال حرام.

الذباب

يعتبر في المنام رجل طعان ضعيف مسكين دنيء، وما كان في بطونه فإنه مال من رجل دنيء.

من رأى أن الذباب دخل جوفه فإنه يخالط قوما سفهاء ويصيب منهم مالا حراما لا بقاء له، ومن رأى ذبابا يطير على رأسه فإن له عدوا ضعيف القدرة والكيد، يريد أن يستعلي عليه.

ومن رأى أن ذبابا وقع عليه وكان ينوي سفرا فلا يخرج منه، وإذا رأى الشخص أنه يتناول ذبابا فإنه يأكل مالا حراما، أما من رأى ذبابا في فمه، فإن اللصوص يأوون إليه.

وإن رأى الشخص أن ذبابا سقط على شيء من ماله فليحذر على هذا الشيء من اللصوص، ومن رأى أن ذبابة أو بعوضة أو نحلة دخلت في أنفه فإنه ينال خيرا وبركة وعزا.

ومن رأى أنه قتل ذبابة نال صحة وراحة، وإن رأى أن ذبابا كثيرا اجتمع في داره فإنهم أعداء، يرى منهم مكروها.

وإذا رأى المسافر وقوع الذباب على رأسه ذهب ماله، والذباب خصم لدود ويمكن أن يدل اجتماعهم على الرزق الطيب وربما دل على الدواء لمن به داء أو ربما دل رؤيته على الأعمال السيئة.

البق

يعتبر في المنام أعداء ضعافا، والبق يدل على الهم والحزن، والبق رجل طعان مسكين ضعيف.

ومن رأى كأن البق احتوى عليه، شنع عليه قوم شرار واغتم وحزن، ومن رأى أن البق دخل حلقه أو وصل إلى جوفه، فإن إنسانا ضعيفا يداخله ويصيب منه خيرا قليلا.

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