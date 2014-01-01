تطبيق جديد للكشف عن إصابات كورونا وتتبع المخالطين

01:25 م | السبت 09 مايو 2020
تطبيق عن كورونا

تطبيق عن كورونا

كتب: الوطن

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تستعد منظمة الصحة العالمية، لإتاحة تطبيق ذكي لسكان البلدان قليلة الموارد من أجل معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن دراستها إضافة خاصية تعتمد على تقنية الـ"بلوتوث" لاقتفاء أثر المخالطين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء "رويترز".  

تطبيق "عالمي" جديد لكورونا.. وتتبع المخالطين بالـ"بلوتوث" 

وقال برناندو ماريانو كبير، مسؤول نظم المعلومات بالمنظمة، إن التطبيق سيسأل الناس عن الأعراض ويقدم إرشادات بشأن ما إذا كانوا قد أصيبوا بمرض "كوفيد 19"، كما سيزود التطبيق بمعلومات أخرى، منها كيفية الخضوع للكشف وفقا لبلد المستخدم.

وأضاف ماريانو، أن المنظمة ستطرح نسخة على متاجر التطبيقات في أنحاء العالم، لكنه أوضح أن أي بلد سيتمكن من استخدام التكنولوجيا الخاصة بالتطبيق، وإضافة خواص وطرح نسخته الخاصة على متاجر التطبيقات.

وطرحت مصر والهند وأستراليا والمملكة المتحدة تطبيقات عن الفيروس باستخدام تكنولوجيا خاصة بكل بلد، فضلا عن خصائص مشتركة منها إبلاغ الناس بما إذا كان يتعين عليهم الخضوع للكشف بناء على الأعراض وتسجيل تحركاتهم، لتوفير المزيد من الكفاءة في تتبع المخالطين للمصابين.

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