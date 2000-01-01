شراب مدغشقر وفضلات الدجاج بالسويد.. طرق مثيرة للجدل للوقاية من كورونا

02:18 ص | الجمعة 08 مايو 2020
شراب مدغشقر

شراب مدغشقر

كتب: فادية إيهاب

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بخلاف الوصفات التي انتشرت منذ اللحظة الأولى للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي تحرص منظمة الصحة العالمية الرد عليها من شأن عدم فاعليتها وخطورتها في بعض الأحيان، تظهر علاجات وطرق مختلفة بالعديد من دول العالم للحد من انتشار كوفيد 19 والتي وصفها البعض بأنها مثيرة للجدل، آخرها عقار مستخلص من النبات؛ إذ نبه العلماء أنه يؤدي إلى نتائج كارثية على الصحة، بحسب "سكاي نيوز" نقلا عن "ساينس ماج". 

مكونات علاج مدغشقر

والعقار المستخلص من النبات عبارة عن محلول جرى تطويره في مدغشقر وصار يغري عددا من الدول، قد يجعل مرض الملاريا مضادا للأدوية، موضحين العلماء أن هذا العقار المستخلص من الأعشاب لم تثبت فعاليته في تجارب مخبرية، وبالتالي، فإن تناوله ما يزال أمرا محفوفا بالخطر.

وتم تطوير العلاج المزعوم من قبل معهد مدغشقر للبحوث التطبيقية، وتضم مكوناته مادة الشيح الحلو؛ وهي نبتة آسيوية تجعل الجسم غير متجاوب مع علاجات الملاريا المعتمدة على مادة "الأرتيميسينين".

السويد نثرت طن فضلات دجاج في المتنزهات لمنع التجمع والاحتفال بالربيع 

وفي طريقة غريبة للحد من انتشار كوفيد 19، لجأت مدينة لوند بالسويد، إلى وضع القمامة في متنزهاتها لثني السكان عن الاحتفال بعيد الربيع التقليدي، وذلك سعيا منها لمكافحة انتشار الوباء، على ما أعلنت السلطات، وفقا لما نقله موقع "يورو نيوز".

وقال مسؤولون في البلدية لوكالة "فرانس برس"، إن سلطات المدينة ستذهب أبعد من ذلك، مع نشرها طنا من فضلات الدجاج في المتنزه الرئيسي لتحقق بذلك هدفين، يتمثل الأول في صيانة الحدائق، والثاني بإبعاد الأشخاص الذين قد يحاولون انتهاك القيود المفروضة بسبب الوباء.

أمين حزب بالأقصر يصف "عصير البرسيم" لمواجهة كورونا: صالح لاستخدام البشر 

وفي تصريح طريف خرج محمود أبو الليل، أمين عام حزب مصر 2000 بمحافظة الأقصر، متحدثا عن فاعلية عصير نبات "البرسيم" في القضاء على فيروس كورونا المستجد، والذي يوجد بكثرة في الصعيد لاستخدامه في إطعام المواشي، مضيفا أنه ينقي أجسام المواشي من السموم وطارد للفيروسات ويقوي المناعة ويمنع تصلب الشرايين وينقي الكلى والكبد من السموم؛ ولذلك اعتبره النائب صالحا للاستخدام البشري في ظل البحث عن علاج لفيروس كورونا.

وسبق وأثير جدل حول وجبة الشلولو بعدما قال الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، خلال ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية، إنها قادرة على مواجهة الفيروسات من بينها فيروس كورونا المستجد؛ ليخرج بعدها ويوضح أنّه لا توجد مأكولات شعبية أو غيرها تحمي من "كوفيد 19"، وأنّ ما سبق وصرح به في أحد البرامج التليفزيونية عن "الشلولو"، لم يكن يقصد به أنّ تناول الوجبة يقي من الإصابة بالفيروس.

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