بينها "الليتشي".. فواكه صيفية تساعدك على إنقاص الوزن

12:27 م | الأربعاء 29 أبريل 2020
فواكه تنقص الوزن

فواكه تنقص الوزن

كتب: وكالات

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في فترة العزل الصحي، زادت أوزان الناس نتيجة جلوسهم بالمنزل فترات طويلة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وهناك طرق لفقدان الوزن التي يمكنك تجربتها، ويعد الصيف أيضا هو الوقت المناسب والذي نجد فيه الكثير من الفاكهة الملونة واللذيذة في السوق والتي يكون لها فوائد مذهلة لفقدان الوزن، يستعرض موقع "ذا هيلث سايت" 5 منها في التقرير التالي.

الكنتالوب

يعتبر الكنتالوب أحد الفواكه الغنية بـ "فيتامين C"، كما يحتوي على نسبة عالية من المياه، مما يجعلك تشعر بالامتلاء ويخفف آلام الجوع، وبالتالي يساعدك على تقليل كميات الطعام وخفض الوزن.

المانجو

المانجو مصدر غني بعناصر البكتين والفيتامينات (A ،C ،D)، كما أنها تحتوي على ألياف تساعد على الهضم والتمثيل الغذائي لذلك هي مثالية لفقدان الوزن.

 الليتشي 

فاكهة الليتشي عبارة عن فاكهة استوائية عبارة عن حسلة تتكون من قشرة صلبة سهلة التقشير ولب صالح للأكل أبيض اللون حول بذرة.

موطنها الأصلي جنوب الصين، كما تتواجد بالهند، بنغلاديش، جنوب تايوان، شمال فييتنام، إندونيسيا، تايلاند، الفلبين وجنوب أفريقيا.

ويعمل الليتشي كمضاد للأكسدة وهو ما يساعد في فقدان الوزن، كما أنه يعزز المناعة ويقوي الإسنان ويحافظ عليها.

الخوخ

أحد أكثر الفواكه التي تساعد على إزالة السموم من الجسم، وهي سهلة الهضم لذلك تعزز عملية التخلص من الوزم الزائد طبيعيا.

الأناناس

يعمل كمضاد للالتهابات، ويعزز عمليات التمثيل الغذائي ويساعد على الهضم، ويجنبك اكتساب وزن زائد.

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