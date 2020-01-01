في الذكرى الـ34 للانفجار.. مسلسل تشيرنوبل حاضر في أذهان المتابعين

عمال يعملون في صمت محاولين انتظار نجاح تجربتهم، إلا أن التجربة تنقلب على صانعيها وتصبح أسوأ كارثة في تاريخ البشرية على الإطلاق، ليعرف العالم الأجمع حكاية مفاعل تشيرنوبل النووي.

وبالرغم من مرور ما يقرب من العام على العرض الأول لمسلسل تشيرنوبل الأمريكي، إلا أنه كان حاضرا اليوم في الذكرى الـ34 لانفجار مفاعل تشيرنوبل بأوكرانيا.

مسلسل تشيرنوبل

تدور أحداث الحلقات الخمس للمسلسل الذي تم عرضه في يونيو العام الماضي، حول تفاصيل كارثة تشيرنوبل النووية، عندما انفجر المفاعل النووي رقم 4، ما أدى لانصهار قلب المفاعل، بسبب خطأ من المهندسين الذي تواجدوا في ذلك اليوم حيث كانوا حديثي الخبرة، وفقا لموقع "slashfilm" الأمريكي.

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل أنتجته شبكة "HBO" الأمريكية، وصنف بأعظم مسلسل في التاريخ للكاتب كريج مازن، حسبما ذكر موقع "IMDB" الأمريكي، بانتحار الفيزيائي النووي السوفيتي فاليري ليجاسوف، والذي يجسد دوره جاريد هاريس، بعد تسجيله لمذكرات سرية فضحت أكاذيب المسؤولين في الاتحاد السوفيتي وقت حدوث الكارثة، والتي صنفت ضمن أبشع الكوارث البشرية في التاريخ.

انصهار قلب المفاعل

وتعود المشاهد إلى اللحظات التي أعقبت انفجار المفاعل النووي، الذي شوهد من خلال شقة رجل الإطفاء الأوكراني "فاسيلي"، أحد أول المستجيبين للانفجار الأولي للمفاعل النووي، وتنتقل المشاهد لتظهر محاولات العاملين في المحطة لتبريد قلب المفاعل دون أن يدركوا أنه انصهر بعد ارتفاع درجة الحرارة بشكل خطر، وسط رفض قاطع لرئيس محطة المفاعل النووي "دياتلوف" أن قلب المفاعل انصهر ولم يعد له وجود.

وجسدت الحلقة الأخيرة من المسلسل صور الرعب، التي انحفرت على وجوه مئات من سكان المدينة المنكوبة، والذي زاد من حجم الخسائر هو تقليل الحكومة الأوكرانية من مخاطر انفجار المفاعل، لتظهر الحلقة لحظة انفجار المفاعل بظهور تأثير الانفجار على السكان، الذين مات عدد كبير منهم وفقا للتقديرات، حوالي 4 آلاف شخص، بالسرطان وسط معاناة مستمرة بسبب الإشعاعات.

سبب مشاهدة المسلسل حتى آلان

انجذب ملايين المشاهدين في العالم لمسلسل بسبب إتقان مشاهده وتصويره، وتفسير ما حدث بالفعل في المفاعل النووي في ذلك الوقت وهو الأمر الذي كان غامضا، إلا أن المسلسل استطاع تفسيره على لسان البروفيسور "ليجاسوف".

وببساطة، بدأ الأمر بتجربة كارثية خلال الاختبارات الروتينية للمفاعل الرابع، حيث كان الفنيون يرغبون في معرفة ما إذا كان نظام تبريد المياه في حالات الطوارئ سيعمل أثناء انقطاع التيار الكهربائي، واختبار نظام السلامة في حالات الطوارئ للمفاعل.

وسحب الفنيون معظم قضبان التحكم التي تنتهي أطرافها بالجرافيت، من قلبه مع الحفاظ على تشغيل المفاعل.

وبعد لحظات من إعادة إدخال القضبان للمفاعل، في الساعة 1.23 صباحًا، تسبب التفاعل الناتج من احتكاك اليورانيوم الذي ارتفعت درجة حرارته بشدة مع الجرافيت، في حدوث انصهار جزئي في قلب المفاعل، وسبب كرة نارية كبيرة أدت إلى انتزاع غطاء الخرسانة والصلب الذي يبلغ 1200 طن من المفاعل، والذي من شأنه أن ينتج ما يقرب من 400 مرة من المواد المشعة إلى الغلاف الجوي من القنبلة الذرية التي أسقطت على هيروشيما.

عامل بالمفاعل النووي يصف مشهد الانفجار

وقال أحد العاملين بالمفاعل، ساشا يوفتشينكو، إنه يتذكر مشاهدة عمود من الإشعاع المؤين الأزرق الذي صعد إلى السماء يتدفق إلى ما لا نهاية من المفاعل، ووصفه قائلا: "أتذكر أنني كنت أفكر كم كان جميلاً" ، قبل أن يدرك فداحة الكارثة بعد فوات الأوان، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.