ضربتهم صواعق البرق.. 10 أشخاص يلقون مصرعهم في الهند

07:58 م | الأحد 26 أبريل 2020
صاعقة

صاعقة

كتب: وكالات

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في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تمر بها الهند في الآونة الأخيرة من عواصف رعدية وأمطار غزيرة، لقي 10 أشخاص مصرعهم جراء إصابتهم بصواعق برق.

وصرح مسؤول حكومي هندي، الأحد، أن صواعق البرق قتلت 10 قرويين على الأقل، خلال عواصف رعدية وأمطار غزيرة في شرقي الهند.

وذكر مسؤول إدارة الكوارث في ولاية بيهار، براتاي أمريت، أن 9 آخرين أصيبوا بعد أن ضربهم البرق في خالبورا، وهي قرية في منطقة ساران بولاية بيهار، بحسب "سكاي نيوز"، نقلا عن وكالة الأسوشيتد برس.

 وأوضح "أمريت"، أن ضحايا عواصف البرق كانوا يحصدون الخضروات في مزارع واقعة على بعد 60 كيلومترا إلى الشمال من عاصمة الولاية، باتنا، مضيفا أن 8 قرويين لقوا حتفهم على الفور، وتوفي آخر لاحقا في المستشفى.

جدير بالذكر، أنه في يوليو من العام الماضي، تسبب البرق بمقتل ما لا يقل عن 39 شخصا في ولاية بيهار ذاتها، وذلك خلال موسم الرياح الموسمية.

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