صوت الرعد ووميض البرق.. تفسير الظاهرتين علميا مع سقوط الأمطار

مع موجة الطقس السيئ التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد محافظات الجمهورية تساقط كميات كبير من الأمطار يصاحبها مجموعة من الظواهر الطبيعية بينها ظاهرتا الرعد والبرق.

ويحدث الرعد والبرق في نفس الوقت تقريبًا، فعندما ترى وميض البرق بالسماء تسمع بعد لحظات صوت الرعد، وذلك لأن الضوء ينتقل أسرع بكثير من الصوت.

تعريف البرق والرعد

والبَرْق، هي ظاهرة طبيعية بصرية تبدو على شكل شرارة كهربائية، وغالباً ما يتشكّل أثناء العواصف الرعدية؛ إذ أنّ الرعد هو صوت موجة الصدمة الناتجة عن ازدياد الضغط المفاجئ للجزيئات الغازية، وعندما يكون التفريغ الكهربائي شديداً بين السحاب وبين جسم مشحون على الأرض يسمّى البرق والرعد المصاحب له حينها بالصاعقة، وفقا لمجلة "AMS" الأمريكية.

أما الرعد، فهو الصوت الذي يصدر مصاحباً للمعان البرق، ويختلف درجة صوته اعتماداً على طبيعة البرق.

تفسير حدوث ظاهرتي البرق والرعد

وحول كيفية حدوث ظاهرتي البرق والرعد، فسر الموقع العلمي الأجنبي "UCAR"، ذلك بأن عندما تتدفق بلورات ثلجية داخل سحابة عاصفة رعدية صعودًا وهبوطًا في الهواء المضطرب، فإنها تصطدم ببعضها البعض، ونتيجة لذلك ترتفع الشحنات الموجبة لأعلى الغيمة، بينما تتمركز الشحنات السالبة في أسفل السحابة.

وبعد ذلك تتدفق هذه الشحنات السالبة نحو الأرض، فيتشكل فرق جهد كهربائي بينها وبين الأرض، فتطلق الأرض شحنات كهربائية تعترض مسارها قبل وصول الشحنات السالبة للأرض، وبفعل التيّار الناتج يحدث ما يعرف باسم الضربة المرتدّة، ما يولد طاقة ضوئية ساطعة تعرف بالبرق، وبعدها مباشرة يصاحبها صوت الرعد.

تداعيات الطقس السيئ

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار المتوقع سقوطها في القاهرة وباقي المحافظات، ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت في شهر أكتوبر الماضي.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدًا، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، أمس الخميس.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.