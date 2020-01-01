منها "الشيبسي والبسطرمة".. أطعمة احذر تناولها على مائدة السحور

صومنا لساعات طويلة، يجعلنا نبحث عن الأشياء التي تحافظ على رطوبة الجسم، وتمنعنا من الشعور بالعطش سريعا، خلال ساعات الصوم في شهر رمضان.

وكما أنه يوجد أطعمة وخضروات يمكن تناولها تحافظ على رطوبة الجسم في رمضان، مثل الخيار والزبادي، فإن هناك بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عن تناولها في وجبة السحور، والتي ذكرتها أخصائية التغذية شيري أنسي.

جميع الوجبات الجاهزة يجب الابتعاد عنها.

الأطعمة المصنعة، كالبسطرمة واللانشون والجبنة الرومي.

الامتناع عن الحلويات، لأنها تعمل على ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يؤدي إلى الشعور بالعطش.

الأطعمة المالحة، كالمخللات، والأطعمة المقلية أيضا كالبطاطس، والشيبسي.

المشروبات الغازية تسبب الشعور بالعطش، والعصائر الرمضانية، أيضا.