متى يضطر المصاب بـ"كورونا" للإفطار في رمضان؟

بدأ صيام شهر رمضان الكريم وسط ظرف استثنائي لتفشي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما أثار جدا واسعا حول رخص الإفطار سواء للمناعة أو لمقاومة المرض.

وقال الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، إن إذن الطبيب بعدم الصيام للمريض يتوقف على الحالة نفسها، وذلك نظرا لأن 80% ممن يصابون به تظهر عليهم أعراض نزلات البرد العادية، و14% منهم تظهر عليهم أعراض شبه متوسطة في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، و6% يستوجب دخولهم المستشفيات، وبالتالي نصح الطبيب بالإفطار يتوقف على مدى الضرر الذي سببه الفيروس على جهاز المناعة.

وأضاف مصباح، لـ"الوطن"، أن الصيام لا يؤثر على مناعة المتعافين، أما الفئات الأكثر تعرضا للعدوى، من مرضى الأمراض المزمنة أو كبار السن، وحالات أخرى، قد ينصح الأطباء بالإفطار في هذه الحالات فقط، مشيرا إلى أن لكل حالة خصوصيتها.

وأكد مصباح أن على الجميع شرب كميات كافية من الماء خلال فترة الإفطار من لترين إلى 3 لترات، بحسب وزن الشخص، حتى لا يتعرض الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي للجفاف مما يسهل العدوى، موضحا أن المياه من أهم العناصر التي يعتمد عليها الجسم بكشل عام، لا تؤثر على المناعة فحسب بل على الدورة الدموية وجفاف الصدر والحلق.